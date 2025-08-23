CANAL RCN
¡Tembló en Colombia! El Servicio Geológico alertó estos movimientos telúricos hoy 23 de agosto 2025

Los temblores de este 23 de agosto de 2025 se han sentido en varios municipios de Colombia. Estos son los detalles.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
02:48 p. m.
Este sábado 23 de agosto de 2025 se han presentado más de 10 temblores en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web, ha detallado que al menos cuatro sismos han superado los 3.0 de magnitud. Mientras tanto, los otros han estado entre los 2.0 y 2.9 de magnitud.

¿En dónde han sido los epicentros y en qué municipios de Colombia se han sentido los temblores de este sábado 23 de agosto de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos han sido los temblores de más de 3.0 de magnitud hoy 23 de agosto de 2025

  • 12:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

  • 1:59 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Ubaté (Cundinamarca).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 11:12 a.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 66 de Pueblo Bello (Cesar) y a 69 de San Juan del Cesar (La Guajira).

  • 12:04 p.m.

Epicentro: Apía, Risaralda.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Apía (Risaralda), a 4 de Santuario (Risaralda) y a 12 de La Celia (Risaralda).

Estos han sido los otros temblores que se han registrado hoy 23 de agosto de 2025 en Colombia

  • 4:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Los Santos (Santander), a 16 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

  • 5:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 5:51 a.m.

Epicentro: Campohermoso, Boyacá.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Campohermoso (Boyacá), a 6 de Páez (Boyacá) y a 17 de Berbeo (Boyacá).

  • 6:10 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 12 de Sutatausa (Cundinamarca).

  • 6:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 7:38 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 15 de Medina (Cundinamarca) y a 36 de Barranca de Upía (Meta).

  • 11:41 a.m.

Epicentro: Miraflores, Boyacá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Páez (Boyacá), a 9 de Campohermoso (Boyacá) y a 14 de Berbeo (Boyacá).

  • 12:28 p.m.

Epicentro: Pailitas, Cesar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

 

