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¡También tembló masivamente en Colombia hoy 26 de junio de 2026! Atención al reporte

Los movimientos telúricos se han sentido desde la madrugada. Descubra los detalles completos.

Nicolás Forero

junio 26 de 2026
07:07 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de diez temblores en el país durante este 26 de junio de 2026.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Exactamente en qué zonas se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 26 de junio de 2026

  • 12:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 26 de junio de 2026?

  • 12:20 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Betulia (Santander), a 5 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

  • 1:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 2:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 2:58 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 23 de Simacota (Santander) y a 23 de Hato (Santander).

  • 3:31 a.m.

Epicentro: Dagua, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Restrepo (Valle del Cauca), a 19 de Calima (Valle del Cauca) y a 20 de La Cumbre (Valle del Cauca).

  • 4:03 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 98 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 24 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 24 de Bolívar (Valle del Cauca).

  • 4:22 a.m.

Epicentro: Pitalito, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Pitalito (Huila), a 12 de Saladoblanco (Huila) y a 17 de Isnos (Huila).

  • 6:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 8:59 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 17 de Dabeiba (Antioquia) y a 22 de Frontino (Antioquia).

  • 11:44 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).

  • 12:10 p.m.

Epicentro: Fortul, Arauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Fortul (Arauca), a 32 de Saravena (Arauca) y a 36 de Cubará (Boyacá).

  • 12:46 p.m.

Epicentro: Cáchira, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Cáchira (Norte de Santander), a 24 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 26 de Villa Caro (Norte de Santander).

  • 1:06 p.m.

Epicentro: Guamal, Meta.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Acacías (Meta), a 29 de Cubarral (Meta) y a 29 de Guamal (Meta).

  • 1:11 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 20 de San José del Palmar (Chocó) y a 23 de Argelia (Valle del Cauca).

  • 1:41 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:47 p.m.

Epicentro: Mistrató, Risaralda.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 17 de Mistrató (Risaralda) y a 25 de Belén de Umbría (Risaralda).

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  • 2:30 p.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 10 de Ansermanuevo (Valle del Cauca) y a 12 de Balboa (Risaralda).

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