¡Sigue temblando masivamente en Colombia hoy 28 de diciembre de 2025! Se reportaron estos movimientos telúricos
Uno de los temblores alcanzó una magnitud de 3.4. ¿En dónde fue? Descubra los detalles completos.
Noticias RCN
08:05 p. m.
Este 28 de diciembre de 2025, con corte hasta las 7:30 de la noche, se han reportado al menos 17 temblores en el país.
Uno de ellos, que se presentó en Bolívar, alcanzó a llegar a los 3.4 de magnitud. Mientras tanto, los demás han estado entre los 2.0 y los 2.7.
¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué profundidades han tenido estos temblores? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Así fue el temblor que llegó a los 3.4 de magnitud hoy 28 de diciembre de 2025 en Colombia
- 2:43 p.m.
Epicentro: Montecristo, Bolívar.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 64 kilómetros.
Municipios cercanos: a 34 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 43 de Zaragoza (Antioquia) y a 61 de Santa Rosa del Sur (Bolívar).
Estos son los otros temblores reportados en Colombia hoy 28 de diciembre de 2025
- 1:34 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 5:49 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Juan de Acosta (Atlántico), a 24 de Piojó (Atlántico) y a 34 de Puerto Colombia (Atlántico).
- 6:23 a.m.
Epicentro: Girón, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 151 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 15 de Girón (Santander) y a 17 de Bucaramanga (Santander).
- 7:16 a.m.
Epicentro: Villanueva, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 134 kilómetros.
- 8:30 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 129 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).
- 8:35 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 10:04 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 11:41 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 12:12 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 64 kilómetros.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de Riofrío (Valle del Cauca).
- 12:44 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 152 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).
- 12:53 p.m.
Epicentro: Río Iró, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 56 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Río Iró (Santa Rita) (Chocó), a 12 de Tadó (Chocó) y a 15 de Istmina (Chocó).
- 12:57 p.m.
Epicentro: Altos del Rosario, Bolívar.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 77 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Altos del Rosario (Bolívar), a 20 de Tiquisio (Puerto Rico) (Bolívar) y a 27 de Barranco de Loba (Bolívar).
- 2:00 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Chocontá (Cundinamarca).
- 3:54 p.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 22 de Riosucio (Chocó) y a 53 de Chigorodó (Antioquia).
- 4:14 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 5:05 p.m.
Epicentro: Chiriguaná, Cesar.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Paso (Cesar), a 26 de Chiriguaná (Cesar) y a 37 de Becerril (Cesar).