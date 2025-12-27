¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de diciembre de 2025! Estos son los detalles

El Servicio Geológico Colombiano informó que este 27 de diciembre de 2025 se han presentado más de diez temblores en el país.

A la 1:31 de la madrugada, de acuerdo con el monitoreo, se presentó el primer movimiento telúrico, mientras que el más reciente fue a la 1:26 de la tarde.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿En qué municipios se han sentido los temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 27 de diciembre de 2025

1:26 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Guachetá (Cundinamarca).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 27 de diciembre de 2025?

1:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

2:31 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

2:32 a.m.

Epicentro: El Tambo, Cauca.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Suárez (Cauca), a 31 de Morales (Cauca) y a 39 de López de Micay (Cauca).

2:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

2:47 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Landázuri (Santander), a 15 de El Peñón (Santander) y a 19 de Chipatá (Santander).

2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

4:28 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 18 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Mutatá (Antioquia).

5:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

6:49 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 55 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 80 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

8:02 a.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Calima (El Darién) (Valle del Cauca), a 13 de Restrepo (Valle del Cauca) y a 21 de Buga (Valle del Cauca).

10:11 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 19 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 30 de Nóvita (Chocó).

10:33 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).