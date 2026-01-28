¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 28 de enero de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos cuatro temblores en el país durante este 28 de enero de 2026.

El primero se presentó a las 2:45 de la mañana, mientras que el último, con corte hasta la 1:15 de la tarde, fue a las 7:35 de la mañana.

¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los temblores que se han sentido en Colombia hoy 28 de enero de 2026

2:45 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 60 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 79 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 92 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

3:14 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 103 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 106 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 121 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

6:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

7:35 a.m.

Epicentro: El Rosario, Nariño.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Rosario (Nariño), a 15 de Leiva (Nariño) y a 26 de Policarpa (Nariño).

¿Qué otros temblores han sido detectados por el Servicio Geológico Colombiano hoy 28 de enero de 2026?

Este 28 de enero, el Servicio Geológico Colombiano también reportó temblores en Perú, Costa Rica y Jamaica. Los detalles completos son los siguientes:

1:20 a.m.

Epicentro: Norte de Perú.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 173 kilómetros de Iquitos (Loreto, Perú), a 190 de Río Tigre (Pastaza, Ecuador) y a 206 de Cononaco (Orellana, Ecuador).

2:52 a.m.

Epicentro: Costa Rica.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

3:47 a.m.

Epicentro: Mavis Bank, Jamaica.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.