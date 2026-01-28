Desbordamiento de quebrada en Cundinamarca dejó una mujer fallecida y 18 municipios afectados por lluvias

Las fuertes lluvias que azotaron el departamento de Cundinamarca durante las últimas horas han dejado un saldo trágico con el fallecimiento de una mujer y afectaciones en 18 municipios.

Graves emergencias en Cundinamarca por fuertes lluvias

El hecho más lamentable ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín-La Mesa, donde el desbordamiento de una quebrada arrastró un vehículo con sus ocupantes.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, confirmó que desde este martes 27 de enero “empezó una fuerte lluvia en este corredor que se extendió hacia las ocho de la noche”. El mandatario explicó que el pico de lluvia registrado “está muy por encima del histórico promedio en esta región del Tequendama”.

La víctima fatal es una mujer de 65 años que viajaba al interior del vehículo arrastrado por el desbordamiento de un caño en el sector de Puente Roto. Un acompañante logró salir y se encuentra a salvo.

El incidente se produjo como consecuencia de las precipitaciones extraordinarias que afectaron el corredor provincial del Tequendama.

En el sector de Las Heliconias se registró otra emergencia significativa cuando “la fuerza del agua hizo ceder un muro que divide el cementerio con un conjunto residencial”, según detalló el gobernador Rey.

Este colapso estructural provocó la inclinación de varios postes de energía eléctrica, generando un riesgo eléctrico que actualmente está siendo atendido por la empresa operadora de servicios.

Las afectaciones se concentran principalmente en las provincias del Tequendama, Río Negro, Gualivá y Sumapaz. Municipios de Sabana Occidente y Sabana Centro, cercanos a Bogotá, también reportan colapso de sistemas de alcantarillado. “Estamos monitoreando con los comités de gestión del riesgo de cada municipio lo que ha venido ocurriendo”, indicó el gobernador.

La principal vía afectada es la que conecta a La Mesa, específicamente en el kilómetro 75, donde se registra “desprendimiento permanente de roca”.

Autoridades monitorean emergencias por lluvias en Cundinamarca

Las autoridades implementaron un puesto de mando temporal que regula el tránsito alternando el paso de vehículos en ambos sentidos. Entre San Javier y San Joaquín, municipio de La Mesa, también se trabaja con maquinaria amarilla.

“Todos los municipios tienen un comité de gestión del riesgo. Allí hacen presencia los organismos de respuesta y nosotros activamos nuestro puesto de mando unificado departamental cuando consideramos que la capacidad instalada de cada municipio ha sido superada por la emergencia que se presente en cada coyuntura. Esa es una evaluación que se hace en tiempo real y cuando el departamento entra a suplir o a apoyar a los municipios, pues entramos con toda nuestra capacidad disponible, además de ser organismos de respuesta que es parte de nuestra red departamental”, añadió.