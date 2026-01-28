Así quedarán las pensiones en Colombia con el aumento del salario mínimo en 2026

Como cada año, de manera automática y sin requerir trámites, las mesadas pensionales se ajustarán de manera automática, desde la nómina de enero 2026, para proteger el poder adquisitivo de los pensionados en Colombia.

Según el presidente de Colpensiones, Dr. Jaime Dussán Calderón: “Las pensiones que en 2025 correspondían a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas quedan ajustadas al valor vigente para 2026, es decir, $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto”.

¿Cuánto aumentaron las pensiones mayores a un (1) salario mínimo?

Caso aparte es el de las mesadas que superan un (1) salario mínimo. De acuerdo con Dussán, “se reajustan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para el año anterior. Para 2026, este incremento corresponde al 5,1 %, con el fin de conservar el poder adquisitivo de los pensionados”.

En el caso de Colpensiones, el 60,8 % de sus afiliados recibirán el ajuste correspondiente al salario mínimo y el 39,2 % el del IPC. El incremento aplica a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

¿De cuánto será el descuento por aportes a salud de los pensionados?

Los descuentos por aportes en salud serán del 4 % para las personas que reciban un salario mínimo, del 10 % para las personas que reciban entre uno y tres salarios mínimos y del 12 % para las personas que reciban de tres salarios mínimos en adelante.

Además, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994 garantizan que ninguna pensión sea “inferior al salario mínimo legal. Por ello, las mesadas que al aplicarse el IPC quedaran por debajo del salario mínimo vigente en 2026 son automáticamente ajustadas a dicho valor”.