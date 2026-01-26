Atento: tembló masivamente en Colombia hoy 26 de enero de 2026

Este 26 de enero de 2026, con corte hasta la 1:30 de la tarde, se han detectado al menos 15 temblores en el país.

El movimiento telúrico más reciente, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue a las 11:49 de la mañana y se presentó en Santander. ¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué se sabe de los otros temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 26 de enero de 2026

11:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 26 de enero de 2026?

12:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

12:49 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 10 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Villapinzón (Cundinamarca).

1:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

4:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

4:11 a.m.

Epicentro: Los Andes, Nariño.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Cumbitara (Nariño), a 25 de La Llanada (Nariño) y a 27 de Los Andes (Sotomayor) (Nariño).

4:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

4:41 a.m.

Epicentro: Pailitas, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 101 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 34 de Pelaya (Cesar) y a 41 de El Carmen (Norte de Santander).

5:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

5:27 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Juradó (Chocó), a 57 de Riosucio (Chocó) y a 85 de Unión Chocó (Emberá-Wounaan, Panamá).

7:31 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 99 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 112 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 128 de Tumaco (Nariño).

8:01 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Fúquene (Cundinamarca).

9:32 a.m.

Epicentro: Padilla, Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

10:48 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 130 kilómetros.

11:08 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).