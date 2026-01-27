CANAL RCN
Colombia

¡El Servicio Geológico Colombiano advirtió varios temblores en el país! Este fue el reporte

¿En qué zonas de Colombia ha temblado en lo que va de este 27 de enero? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
01:01 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en el país desde las primeras horas de la madrugada.

De acuerdo con la entidad, se han detectado al menos cuatro movimientos telúricos en diferentes zonas y el más reciente se presentó sobre las 8:06 de la mañana.

¿En qué municipios se han sentido estos temblores? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles completos aquí.

Estos son los temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de enero de 2026

  • 1:10 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

  • 4:20 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque, a 5 de Cucunubá y a 12 de Guachetá.

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Zapatoca (Santander).

  • 8:06 a.m.

Epicentro: Dagua, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Dagua (Valle del Cauca), a 26 de La Cumbre (Valle del Cauca) y a 34 de Restrepo (Valle del Cauca).

¿Qué temblores se han detectado en el mundo durante este 27 de enero de 2026?

Aparte de los temblores en el país, el Servicio Geológico Colombiano también le ha realizado seguimiento a dos episodios presentados en Ecuador y Venezuela.

Los detalles de esos movimientos telúricos son los siguientes:

1:40 a.m.

Epicentro: Costa afuera de Ecuador.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 46 kilómetros de Galera (Esmeraldas, Ecuador), a 51 de Quingue (Olmedo Perdomo) (Esmeraldas, Ecuador) y a 59 de Sua (Esmeraldas, Ecuador).

  • 3:25 a.m.

Epicentro: Lago Maracaibo, Venezuela.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Los Puertos de Altagracia (Zulia, Venezuela), a 34 de Santa Rita (Zulia, Venezuela) y a 44 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

 

