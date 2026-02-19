¡Se reportaron temblores masivos en Colombia hoy 19 de febrero de 2026! Atento

Con corte hasta las 7:20 de la noche, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores.

Estos han sido en Antioquia, Santander, La Guajira y zonas fronterizas. ¿En qué municipios se han sentido? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 19 de febrero de 2026

5:13 p.m.

Epicentro: región fronteriza de Colombia con Ecuador.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 19 de febrero de 2026

2:01 a.m.

Epicentro: región fronteriza de Colombia con Ecuador.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 86 kilómetros.

2:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

2:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad. 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

2:47 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 127 kilómetros de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño), a 132 de Tumaco (Nariño) y a 150 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

8:35 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 83 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 117 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó) y a 121 de Nuquí (Chocó).

11:29 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 110 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 120 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 161 de Nuquí (Chocó).

11:43 a.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de El Carmen (Norte de Santander), a 33 de Pelaya (Cesar) y a 35 de Convención (Norte de Santander).

1:58 p.m.

Epicentro: Albania, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Albania (La Guajira), a 19 de Hato Nuevo (La Guajira) y a 40 de Fonseca (La Guajira).

2:23 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

4:22 p.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 31 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 54 de Dabeiba (Antioquia).