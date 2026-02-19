CANAL RCN
Colombia

¡Se reportaron temblores masivos en Colombia hoy 19 de febrero de 2026! Atento

Las magnitudes fueron especificadas por el Servicio Geológico Colombiano. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con corte hasta las 7:20 de la noche, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores.

Estos han sido en Antioquia, Santander, La Guajira y zonas fronterizas. ¿En qué municipios se han sentido? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 19 de febrero de 2026

  • 5:13 p.m.

Epicentro: región fronteriza de Colombia con Ecuador.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Atento al reporte: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de febrero de 2026!
RELACIONADO

Atento al reporte: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de febrero de 2026!

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 19 de febrero de 2026

  • 2:01 a.m.

Epicentro: región fronteriza de Colombia con Ecuador.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 86 kilómetros.

  • 2:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

  • 2:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad. 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 2:47 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 127 kilómetros de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño), a 132 de Tumaco (Nariño) y a 150 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

  • 8:35 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 83 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 117 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó) y a 121 de Nuquí (Chocó).

  • 11:29 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 110 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 120 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 161 de Nuquí (Chocó).

  • 11:43 a.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de El Carmen (Norte de Santander), a 33 de Pelaya (Cesar) y a 35 de Convención (Norte de Santander).

  • 1:58 p.m.

Epicentro: Albania, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Albania (La Guajira), a 19 de Hato Nuevo (La Guajira) y a 40 de Fonseca (La Guajira).

  • 2:23 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 17 de febrero de 2026!
RELACIONADO

¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 17 de febrero de 2026!

  • 4:22 p.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 31 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 54 de Dabeiba (Antioquia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Revelan escabrosos detalles sobre misterioso asesinato de informante del FBI en Medellín

Abuso sexual

Fisioterapeuta habría agredido sexualmente a una de sus pacientes en Bogotá: dijo que se trataba de un "masaje tántrico"

Corte Constitucional

Parejas que adopten en Colombia podrán decidir quién toma la licencia de maternidad y quién, la de paternidad

Otras Noticias

Concejo de Bogotá

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo

Desde eje de control político aprobaron este nuevo día conmemorativo para la ciudad.

Venezuela

Esto pasaría con la esposa de Nicolás Maduro tras su captura: inesperada predicción de Mhoni Vidente

Cilia Flores tendría un desenlace muy diferente al de Nicolás Maduro, de acuerdo con la reconocida vidente.

Luis Díaz

Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

Artistas

Reconocido actor murió por herida de bala: esto se reveló

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento