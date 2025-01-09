¡Tembló hasta 10 veces en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025! ¿Los sintió?

Este 1 de septiembre de 2025, en el inicio de un nuevo mes, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos nueve temblores en el país.

El más reciente, por ahora, fue a las 1:10 de la tarde y se presentó en Santander.

¿En dónde han sido los otros temblores que han 'sacudido' al país desde las horas de la madrugada? Descubra los detalles correspondientes en Noticias RCN.

Estos son los detalles del temblor más reciente en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025

1:10 p.m.

Epicentro: Bucaramanga, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Rionegro (Santander), a 13 de Matanza (Santander) y a 15 de Tona (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025

12:35 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 168 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Villanueva (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

12:37 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 77 kilómetros.

Municipios cercanos: a 57 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 70 de López de Micay (Cauca) y a 99 de Santa Barbará (Iscuandé) (Nariño).

1:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

3:37 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

4:02 a.m.

Epicentro: Cañasgordas, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 60 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Giraldo (Antioquia), a 6 de Cañasgordas (Antioquia) y a 12 de Abriaquí (Antioquia).

8:50 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 52 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 67 de Nuquí (Chocó) y a 83 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

9:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

10:49 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 77 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 99 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 129 de López de Micay (Cauca).

10:55 a.m.

Epicentro: La Celia, Risaralda.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.