¡Temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025! Atención al reporte

Este 2 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano, en las horas de la madrugada, reportó un temblor que tuvo una intensidad de 5 y se sintió fuertemente en el país.

Además, la entidad también ha detallado que en las horas de la mañana se han presentado al menos cuatro temblores más en varios municipios de Colombia. ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025

12:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025?

12:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

2:19 a.m.

Epicentro: Neiva, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Rivera (Huila), a 40 de Tello (Huila) y a 43 de Neiva (Huila).

2:49 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Juanito (Meta), a 20 de Gachalá (Cundinamarca) y a 25 de Ubalá (Cundinamarca).

8:12 a.m.

Epicentro: Yondó, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 90 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Yondó (Casabe) (Antioquia), a 16 de Barrancabermeja (Santander) y a 26 de Cantagallo (Bolívar).

Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta durante los temblores

Los expertos han indicado que cuando se presenten temblores en el país, es fundamental tener en cuenta lo siguiente: