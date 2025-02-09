CANAL RCN
Colombia Video

¡Temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025! Atención al reporte

Descubra en dónde fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 2 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano, en las horas de la madrugada, reportó un temblor que tuvo una intensidad de 5 y se sintió fuertemente en el país.

Además, la entidad también ha detallado que en las horas de la mañana se han presentado al menos cuatro temblores más en varios municipios de Colombia. ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025

  • 12:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

¡Tembló hasta 10 veces en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025! ¿Los sintió?
RELACIONADO

¡Tembló hasta 10 veces en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025! ¿Los sintió?

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025?

  • 12:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 2:19 a.m.

Epicentro: Neiva, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Rivera (Huila), a 40 de Tello (Huila) y a 43 de Neiva (Huila).

2:49 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Juanito (Meta), a 20 de Gachalá (Cundinamarca) y a 25 de Ubalá (Cundinamarca).

¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 29 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas
RELACIONADO

¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 29 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas

  • 8:12 a.m.

Epicentro: Yondó, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 90 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Yondó (Casabe) (Antioquia), a 16 de Barrancabermeja (Santander) y a 26 de Cantagallo (Bolívar).

Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta durante los temblores

Los expertos han indicado que cuando se presenten temblores en el país, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:

  • No utilizar los ascensores.
  • No acercarse a ventanas ni vidrios.
  • No acercarse a los árboles.
  • No correr.
  • No evacuar hacia zonas con cables de electricidad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | La última vez que vieron a Ayelén Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá

Cancillería

Procuraduría confirma sanción disciplinaria contra Álvaro Leyva Durán

Cundinamarca

La nueva duda que rodea la muerte y el hallazgo de la pequeña Valeria Afanador

Otras Noticias

Artistas

¿Luisa Fernanda W se encuentra embarazada tras su mudanza a México con Pipe Bueno? Esto se reveló

La creadora de contenido habló sin filtros en su cuenta de Instagram y reveló si en verdad está esperando otro hijo.

Selección Colombia

Ojo: los jugadores de la selección Colombia que están apercibidos con amarilla

Nombres pesados tienen tarjeta amarilla y de recibir frente a Bolivia, se perderán el último juego de eliminatorias.

Comercio

Ley en Colombia le pone freno a quienes tienen negocio en conjuntos residenciales: esto dice

Artistas

Modelo e influencer de 25 años fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel: esto se sabe

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia