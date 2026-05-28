¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 28 de mayo de 2026! Este es el reporte
Entérese de las magnitudes, las profundidades y los municipios más cercanos a los epicentros.
Nicolás Forero
07:41 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado temblores desde las 12:02 de la madrugada de este 28 de mayo de 2026.
Varios de ellos han sobrepasado los 3.0 de magnitud y se han sentido en diferentes municipios del país. ¿Cuáles son los detalles completos? Descúbralos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 28 de mayo de 2026
- 12:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 28 de mayo de 2026?
- 12:35 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 1:23 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).
- 2:06 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 2:18 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 4:32 a.m.
Epicentro: Quibdó, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 36 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 24 de Atrato (Chocó) y a 27 de Lloró (Chocó).
- 5:19 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 7:07 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 54 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 54 de Bajo Baudó (Chocó) y a 73 de Alto Baudó (Chocó).
- 7:35 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 8:45 a.m.
Epicentro: La Paz, Cesar.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 123 kilómetros.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), a 30 de San Diego (Cesar) y a 32 de La Paz (Cesar).
- 9:16 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 10:09 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 154 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 166 de Bajo Baudó (Chocó) y a 199 de Buenaventura (Valle del Cauca).
- 11:27 a.m.
Epicentro: Ocamonte, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 176 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Ocamonte (Santander), a 7 de Charalá (Santander) y a 8 de Páramo (Santander).
- 11:55 a.m.
Epicentro: Vélez, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 110 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de La Paz (Santander), a 14 de Landázuri (Santander) y a 15 de Santa Helena del Opón (Santander).
- 1:47 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 2:24 p.m.
Epicentro: Pelaya, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Pelaya (Cesar), a 21 de Pailitas (Cesar) y a 30 de Tamalameque (Cesar).
- 5:45 p.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 3.6.
Profundidad: 42 kilómetros.
Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 44 de Unión Chocó ( Panamá) y a 44 de Soloy ( Panamá).
- 6:07 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).