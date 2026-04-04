Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de abril de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido una gran cantidad de temblores durante este 4 de abril de 2026.

Entre ellos, el más reciente fue a las 6:42 de la noche y se presentó en Santander. ¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué zonas han sido los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de abril de 2026

6:42 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 4 de abril de 2026

12:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

1:54 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Punta Piña (Juradó, Chocó), a 35 de Cupica (Juradó, Chocó) y a 40 de Juradó (Juradó, Chocó).

2:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 7 de Jordán (Jordán, Santander).

3:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

4:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Jordán, Santander), a 3 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 9 de Villanueva (Villanueva, Santander).

5:46 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Río Blanco (Landázuri, Santander), a 9 de El Guamo (Simacota, Santander) y a 9 de San Ignacio Del Opón (Landázuri, Santander).

6:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

10:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

11:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

1:57 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

2:56 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

4:50 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 8 de Jordán Sube (Jordán, Santander).

5:52 p.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Vélez (Vélez, Santander), a 4 de El Limón (Vélez, Santander) y a 5 de Los Guayabos (Vélez, Santander).

6:02 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 8 de Jordán Sube (Jordán, Santander).

6:04 p.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 70 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Barco (Buenaventura, Valle Del Cauca), a 24 de Juntas (Buenaventura, Valle Del Cauca) y a 26 de San Isidro (Cajambre) (Buenaventura, Valle Del Cauca).