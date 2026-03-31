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Atento: ¡tembló nuevamente en Colombia hoy 31 de marzo de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 14 temblores. ¿En dónde han sido?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
07:43 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de 10 temblores durante este 31 de marzo de 2026.

Además, en su página web, ha informado las magnitudes, las profundidades y los municipios en los que se han sentido los movimientos telúricos.

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Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 31 de marzo de 2026

  • 12:22 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Quiebra (Toro, Valle del Cauca), a 4 de Toro (Toro, Valle del Cauca) y a 5 de Campoalegre (Versalles, Valle del Cauca).

¿Qué otros temblores se han identificado en Colombia hoy 31 de marzo de 2026?

  • 3:24 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Punta Piña (Juradó, Chocó), a 17 de Cupica (Juradó, Chocó) y a 27 de Nabugá (Bahía Solano, Chocó).

  • 3:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

  • 5:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 2 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Brisas Del Chicamocha (Aratoca, Santander).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de El 21 (Quibdó, Chocó), a 9 kilómetros de El 18 (El Carmen de Atrato, Chocó) y a 11 de Tutunendo (Quibdó, Chocó).

  • 9:07 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Tulia (Bolívar, Valle del Cauca), a 2 de El Retiro (Roldanillo, Valle del Cauca) y a 4 de Primavera (Bolívar, Valle del Cauca).

  • 9:22 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de San Vicente de Chucurí (San Vicente de Chucurí, Santander), a 14 de Betulia (Betulia, Santander) y a 14 de Zapatoca (Zapatoca, Santander).

  • 10:08 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 101 kilómetros.

Municipios cercanos: a 95 kilómetros de Quebrada De Togoromá (El Litoral del San Juan, Chocó), a 96 de Unión Valsalito (El Litoral del San Juan, Chocó) y a 97 de Santa Genoveva De Docordó (El Litoral del San Juan, Chocó).

  • 10:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 10:39 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Jedega (Murindó, Antioquia), a 15 de Tadía (Murindó, Antioquia) y a 17 de Comunidad Isla 0013 (Murindó, Antioquia).

  • 11:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 7 de Jordán (Jordán, Santander).

  • 12:40 p.m.

Epicentro: Sácama, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de La Salina (La Salina, Casanare), a 14 de Sácama (Sácama, Casanare) y a 21 de El Moral (Chita, Boyacá).

  • 2:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 4:50 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

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  • 5:53 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 11 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Zapatoca (Zapatoca, Santander).

 

 

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