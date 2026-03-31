Atento: ¡tembló nuevamente en Colombia hoy 31 de marzo de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de 10 temblores durante este 31 de marzo de 2026.

Además, en su página web, ha informado las magnitudes, las profundidades y los municipios en los que se han sentido los movimientos telúricos.

¿Será que alguno se presentó en su zona de residencia? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 31 de marzo de 2026

12:22 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Quiebra (Toro, Valle del Cauca), a 4 de Toro (Toro, Valle del Cauca) y a 5 de Campoalegre (Versalles, Valle del Cauca).

¿Qué otros temblores se han identificado en Colombia hoy 31 de marzo de 2026?

3:24 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Punta Piña (Juradó, Chocó), a 17 de Cupica (Juradó, Chocó) y a 27 de Nabugá (Bahía Solano, Chocó).

3:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

5:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 2 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Brisas Del Chicamocha (Aratoca, Santander).

7:13 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de El 21 (Quibdó, Chocó), a 9 kilómetros de El 18 (El Carmen de Atrato, Chocó) y a 11 de Tutunendo (Quibdó, Chocó).

9:07 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Tulia (Bolívar, Valle del Cauca), a 2 de El Retiro (Roldanillo, Valle del Cauca) y a 4 de Primavera (Bolívar, Valle del Cauca).

9:22 a.m.

Epicentro: San Vicente de Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de San Vicente de Chucurí (San Vicente de Chucurí, Santander), a 14 de Betulia (Betulia, Santander) y a 14 de Zapatoca (Zapatoca, Santander).

10:08 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 101 kilómetros.

Municipios cercanos: a 95 kilómetros de Quebrada De Togoromá (El Litoral del San Juan, Chocó), a 96 de Unión Valsalito (El Litoral del San Juan, Chocó) y a 97 de Santa Genoveva De Docordó (El Litoral del San Juan, Chocó).

10:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

10:39 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Jedega (Murindó, Antioquia), a 15 de Tadía (Murindó, Antioquia) y a 17 de Comunidad Isla 0013 (Murindó, Antioquia).

11:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 7 de Jordán (Jordán, Santander).

12:40 p.m.

Epicentro: Sácama, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de La Salina (La Salina, Casanare), a 14 de Sácama (Sácama, Casanare) y a 21 de El Moral (Chita, Boyacá).

2:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

4:50 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

5:53 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 11 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Zapatoca (Zapatoca, Santander).