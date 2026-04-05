¡Tembló en Colombia hoy 5 de abril de 2026! Este es el reporte

En Colombia se han presentado más de diez temblores durante este domingo 5 de abril de 2026.

Así lo ha reportado el Servicio Geológico Colombiano, que ya detalló las magnitudes y las zonas exactas en las que se han sentido los movimientos telúricos.

¿Cuáles son los detalles completos? Descúbralos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 5 de abril de 2026

12:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de abril de 2026

12:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

12:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

1:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán (Jordán, Santander) y a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

1:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 8 de Jordán Sube (Jordán, Santander).

5:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 7 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 7 de Pescadero (Piedecuesta, Santander).

5:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

6:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

6:48 a.m.

Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Domo Planas (Puerto Gaitán, Meta), a 40 de Puerto Trujillo (Puerto Gaitán, Meta) y a 60 de Murujuy (Puerto Gaitán, Meta).

6:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

8:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 10 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

9:37 a.m.

Epicentro: Cepitá, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San Andrés (San Andrés, Santander), a 8 de Laguna de Ortices (San Andrés, Santander) y a 8 de Cepitá (Cepitá, Santander).

11:32 a.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Plan de Álvarez (Santa Helena del Opón, Santander), a 15 de San Juan Bosco de La Verde (Santa Helena del Opón, Santander) y a 18 de La Aragua (Santa Helena del Opón, Santander).

12:01 p.m.

Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sabana Alta (La Paz, Cesar), a 13 de Minguillo (La Paz, Cesar) y a 17 de La Guajirita (Becerril, Cesar).