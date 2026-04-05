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¡Tembló en Colombia hoy 5 de abril de 2026! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha realizado el monitoreo pertinente en cada una de las zonas. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
01:57 p. m.
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En Colombia se han presentado más de diez temblores durante este domingo 5 de abril de 2026.

Así lo ha reportado el Servicio Geológico Colombiano, que ya detalló las magnitudes y las zonas exactas en las que se han sentido los movimientos telúricos.

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de abril de 2026!
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¿Cuáles son los detalles completos? Descúbralos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 5 de abril de 2026

  • 12:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de abril de 2026

  • 12:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 12:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 1:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán (Jordán, Santander) y a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 1:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 8 de Jordán Sube (Jordán, Santander).

  • 5:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 7 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 7 de Pescadero (Piedecuesta, Santander).

  • 5:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Jordán (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 6:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 6:48 a.m.

Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Domo Planas (Puerto Gaitán, Meta), a 40 de Puerto Trujillo (Puerto Gaitán, Meta) y a 60 de Murujuy (Puerto Gaitán, Meta).

  • 6:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán Sube (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 8:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 10 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

¡De nuevo tembló en Colombia hoy 1 de abril de 2026! Atento al reporte
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  • 9:37 a.m.

Epicentro: Cepitá, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San Andrés (San Andrés, Santander), a 8 de Laguna de Ortices (San Andrés, Santander) y a 8 de Cepitá (Cepitá, Santander).

11:32 a.m.

Epicentro: Simacota, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Plan de Álvarez (Santa Helena del Opón, Santander), a 15 de San Juan Bosco de La Verde (Santa Helena del Opón, Santander) y a 18 de La Aragua (Santa Helena del Opón, Santander).

  • 12:01 p.m.

Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Sabana Alta (La Paz, Cesar), a 13 de Minguillo (La Paz, Cesar) y a 17 de La Guajirita (Becerril, Cesar).

 

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