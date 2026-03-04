CANAL RCN
Colombia Video

ATENCIÓN: ¡Tembló fuerte en Colombia hoy 4 de marzo de 2026!

El temblor alcanzó los 4.0 de magnitud y se sintió en varios municipios. Estos son los detalles.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
05:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 4 de marzo de 2026, sobre las 4:08 de la tarde, se presentó un temblor que se sintió fuerte y ampliamente en La Guajira.

La noticia fue confirmada por el Servicio Geológico Colombiano que, en su análisis completo, también referenció los municipios que alcanzaron a 'moverse' y la profundidad de este sismo.

Fuerte temblor sacudió Colombia en la mañana de este 3 de marzo: así lo reportó el SGC
RELACIONADO

Fuerte temblor sacudió Colombia en la mañana de este 3 de marzo: así lo reportó el SGC

Además, en los primeros reportes, no se han reportado daños estructurales en ninguna vivienda.

Así fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 4 de marzo de 2026

  • 4:08 p.m.

Epicentro: Villanueva, La Guajira.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 53 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Villanueva (La Guajira), a 10 de Urumita (La Guajira) y a 17 de La Jagua del Pilar (La Guajira).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 4 de marzo de 2026?

Según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado otros seis temblores a lo largo del día en varias zonas del país.

Las horas y los epicentros de estos movimientos telúricos han sido los siguientes:

  • 1:13 a.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 14 de Ansermanuevo (Valle del Cauca) y a 16 de San José del Palmar (Chocó).

  • 1:55 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Toro (Valle del Cauca), a 9 de Argelia (Valle del Cauca) y a 14 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 5:08 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 24 de Uramita (Antioquia) y a 37 de Mutatá (Antioquia).

  • 5:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).

  • 10:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 2 de marzo de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 2 de marzo de 2026! Este es el reporte

  • 11:28 a.m.

Epicentro: región fronteriza de Ecuador con Colombia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Perucho (Pichincha, Ecuador), a 7 de Chavezpamba (Pichincha, Ecuador) y a 8 de San José de Minas (Pichincha, Ecuador).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá

Bogotá

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes

Elecciones en Colombia

Se han incautado 1.500 millones que serían utilizados para cometer presuntos delitos electorales

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor, en una desgarradora carta, reveló que le queda muy poco tiempo de vida

El actor fue diagnosticado con cáncer hace cuatro años.

Ecopetrol

Utilidades de Ecopetrol cayeron 39,5% en 2025: el presidente Petro se pronunció

La petrolera estatal redujo su ganancia neta a $9,02 billones y reportó fuertes caídas en utilidad trimestral, EBITDA e ingresos.

Luis Suárez

Luis Suárez, en problemas: presidente del Porto hizo grave denuncia contra el colombiano

Astrología

"Se van a sorprender": tajante predicción de famosa vidente sobre las elecciones en Colombia

Invima

Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas