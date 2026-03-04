ATENCIÓN: ¡Tembló fuerte en Colombia hoy 4 de marzo de 2026!

Este miércoles 4 de marzo de 2026, sobre las 4:08 de la tarde, se presentó un temblor que se sintió fuerte y ampliamente en La Guajira.

La noticia fue confirmada por el Servicio Geológico Colombiano que, en su análisis completo, también referenció los municipios que alcanzaron a 'moverse' y la profundidad de este sismo.

Además, en los primeros reportes, no se han reportado daños estructurales en ninguna vivienda.

Así fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 4 de marzo de 2026

4:08 p.m.

Epicentro: Villanueva, La Guajira.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 53 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Villanueva (La Guajira), a 10 de Urumita (La Guajira) y a 17 de La Jagua del Pilar (La Guajira).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 4 de marzo de 2026?

Según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado otros seis temblores a lo largo del día en varias zonas del país.

Las horas y los epicentros de estos movimientos telúricos han sido los siguientes:

1:13 a.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 14 de Ansermanuevo (Valle del Cauca) y a 16 de San José del Palmar (Chocó).

1:55 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Toro (Valle del Cauca), a 9 de Argelia (Valle del Cauca) y a 14 de Versalles (Valle del Cauca).

5:08 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 24 de Uramita (Antioquia) y a 37 de Mutatá (Antioquia).

5:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).

10:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

11:28 a.m.

Epicentro: región fronteriza de Ecuador con Colombia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Perucho (Pichincha, Ecuador), a 7 de Chavezpamba (Pichincha, Ecuador) y a 8 de San José de Minas (Pichincha, Ecuador).