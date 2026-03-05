¡Tembló masivamente en Colombia hoy 5 de marzo de 2026! Esto se ha reportado

El Servicio Geológico Colombiano ha comunicado que se han presentado más de 10 temblores durante este jueves 5 de marzo de 2026.

De acuerdo con la entidad, el primero se registró sobre las 2:44 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 4:22 de la tarde.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido? Estos son los detalles que se han expuesto.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 5 de marzo de 2026

2:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de marzo de 2026

3:14 a.m.

Epicentro: Riohacha, La Guajira.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 29 de Albania (La Guajira) y a 46 de Barrancas (La Guajira).

4:21 a.m.

Epicentro: Macanal, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Macanal (Boyacá), a 16 de Campohermoso (Boyacá) y a 16 de Almeida (Boyacá).

6:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

7:06 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 32 de Murindó (Antioquia) y a 46 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).

9:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

10:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

10:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

1:59 p.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

2:18 p.m.

Epicentro: Zaragoza, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 11 de Zaragoza (Antioquia) y a 56 de Caucasia (Antioquia).

3:51 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 24 de Riosucio (Chocó) y a 49 de Chigorodó (Antioquia).

4:03 p.m.

Epicentro: Aguachica, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Aguachica (Cesar), a 18 de Gamarra (Cesar) y a 23 de González (Cesar).

4:22 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).