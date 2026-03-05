¡Tembló masivamente en Colombia hoy 5 de marzo de 2026! Esto se ha reportado
En su monitoreo, el Servicio Geológico Colombiano ha especificado las magnitudes y profundidades de estos temblores.
Noticias RCN
07:18 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha comunicado que se han presentado más de 10 temblores durante este jueves 5 de marzo de 2026.
De acuerdo con la entidad, el primero se registró sobre las 2:44 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 4:22 de la tarde.
¿Dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido? Estos son los detalles que se han expuesto.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 5 de marzo de 2026
- 2:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de marzo de 2026
- 3:14 a.m.
Epicentro: Riohacha, La Guajira.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Riohacha (La Guajira), a 29 de Albania (La Guajira) y a 46 de Barrancas (La Guajira).
- 4:21 a.m.
Epicentro: Macanal, Boyacá.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Macanal (Boyacá), a 16 de Campohermoso (Boyacá) y a 16 de Almeida (Boyacá).
- 6:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 7:06 a.m.
Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 32 de Murindó (Antioquia) y a 46 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).
- 9:22 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 10:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 10:37 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.5.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).
- 1:59 p.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 31 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 2:18 p.m.
Epicentro: Zaragoza, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 11 de Zaragoza (Antioquia) y a 56 de Caucasia (Antioquia).
- 3:51 p.m.
Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 24 de Riosucio (Chocó) y a 49 de Chigorodó (Antioquia).
- 4:03 p.m.
Epicentro: Aguachica, Cesar.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 100 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Aguachica (Cesar), a 18 de Gamarra (Cesar) y a 23 de González (Cesar).
- 4:22 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).