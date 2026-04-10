CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 10 de abril de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado al menos ocho temblores en el país. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, ha informado que se han presentado varios temblores durante este 10 de abril de 2026.

El primero se detectó sobre las 12:19 de la madrugada y el más reciente a las 11:37 de la tarde.

¡Tembló en Colombia hoy 9 de abril de 2026! Se sintió en estas zonas
RELACIONADO

¡Tembló en Colombia hoy 9 de abril de 2026! Se sintió en estas zonas

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud en Colombia hoy 10 de abril de 2026

  • 6:05 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 21 de Hato (Santander) y a 22 de Simacota (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de abril de 2026

  • 12:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

  • 2:19 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Unión Chocó ( Panamá), a 34 de Soloy ( Panamá) y a 35 de Unguía (Chocó).

  • 3:53 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Juradó (Chocó), a 96 de Riosucio (Chocó) y a 103 de Carmen Del Darién (Chocó).

  • 4:10 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Vélez (Santander), a 6 de Guavatá (Santander) y a 8 de Chipatá (Santander).

  • 7:30 a.m.

Epicentro: Guatavita, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Guatavita (Cundinamarca), a 12 de Junín (Cundinamarca) y a 13 de Gachetá (Cundinamarca).

  • 7:47 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 7:52 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 24 de La Esperanza (Norte De Santander) y a 25 de Suratá (Santander).

Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 8 de abril de 2026!
RELACIONADO

Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 8 de abril de 2026!

  • 11:37 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 38 de Vigía Del Fuerte (Antioquia) y a 39 de Bojayá (Chocó).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Descubren a hombre que capacitaría a cabecillas del ELN para el uso de drones en ataques terroristas

Ministerio de Justicia

“La Fiscalía debe investigar el origen de los recursos”: minjusticia se pronuncia sobre escándalo en cárcel de Itagüí

Medellín

Adulta mayor y su mascota murieron tras ser atropellados por un vehículo que no frenó en Medellín

Otras Noticias

Subsidios

Anuncian continuidad de subsidio de más de 100 mil pesos a este grupo de personas en Bogotá

Más de 88.000 personas mayores continuarán recibiendo el apoyo económico

FC Barcelona

Estalla la polémica: Barcelona demandará explicaciones por arbitraje ante Atlético

El FC Barcelona anunció que presentará una "queja formal" ante la Uefa por una acción en concreto.

Netflix

Mafalda vuelve como serie en Netflix: ¿cuándo se estrenará?

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida leyenda musical

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental