Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 10 de abril de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, ha informado que se han presentado varios temblores durante este 10 de abril de 2026.

El primero se detectó sobre las 12:19 de la madrugada y el más reciente a las 11:37 de la tarde.

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Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud en Colombia hoy 10 de abril de 2026

6:05 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen De Chucurí (Santander), a 21 de Hato (Santander) y a 22 de Simacota (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de abril de 2026

12:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

2:19 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Unión Chocó ( Panamá), a 34 de Soloy ( Panamá) y a 35 de Unguía (Chocó).

3:53 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Juradó (Chocó), a 96 de Riosucio (Chocó) y a 103 de Carmen Del Darién (Chocó).

4:10 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Vélez (Santander), a 6 de Guavatá (Santander) y a 8 de Chipatá (Santander).

7:30 a.m.

Epicentro: Guatavita, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Guatavita (Cundinamarca), a 12 de Junín (Cundinamarca) y a 13 de Gachetá (Cundinamarca).

7:47 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

7:52 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 24 de La Esperanza (Norte De Santander) y a 25 de Suratá (Santander).

11:37 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 38 de Vigía Del Fuerte (Antioquia) y a 39 de Bojayá (Chocó).