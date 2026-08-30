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Colombia

Se incrementó la actividad sísmica en una zona del país: esto reveló el Servicio Geológico Colombiano

La entidad ha advertido más de 50 movimientos telúricos desde la tarde del sábado 29 de agosto.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
08:00 a. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, a través de sus redes sociales, informó que desde el sábado 29 de agosto de 2026, a las 4:20 de la tarde, creció la actividad sísmica en el área de influencia del volcán Puracé.

En consecuencia, desde ese momento se han reportado más de 50 movimientos telúricos en esa zona y, principalmente, se han sentido en regiones como Totoró, Puracé y Popayán.

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Los de mayor magnitud se presentaron el sábado, a las 6:18 de la tarde y a las 11:37 de la noche. El primero fue de 4.1 y el segundo de 4.3, ambos con una profundidad superficial.

En medio de esa coyuntura, de acuerdo con los expertos del Servicio Geológico Colombiano, el estado de alerta del volcán Puracé se encuentra en alerta naranja.

¿Por qué se ha incrementado la actividad sísmica en el área del volcán Puracé? Esto aseguró el Servicio Geológico Colombiano

Desde el análisis de la entidad, todo se debe a que hubo un fracturamiento de roca tipo volcano-tectónico en el área más próxima al volcán Puracé.

"Se han presentado más de 58 eventos, localizados principalmente 11 kilómetros al nororiente del volcán, a una profundidad de 9 kilómetros. Por el momento, no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico y el Servicio Geológico Colombiano seguirá atento a cualquier cambio", se precisó.

"Es importante resaltar que este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia, especialmente en la cual se encuentran estructuras de falla que pueden interactuar con el sistema volcánico", añadió Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

¿Cuáles son las recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano tras el incremento de la actividad sísmica en el volcán Puracé?

En su explicación, el coordinador Cristian Santacoloma indicó que es fundamental que las personas, bajo ninguna circunstancia, accedan a la parte alta del volcán Puracé.

Nuevo temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 29 de agosto de 2026
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Además, el Servicio Geológico Colombiano también expresó que lo más pertinente es seguir monitoreando cada uno de los boletines que vayan emitiendo.

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