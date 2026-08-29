Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella atendió el llamado de Lucas Francesco Murillo, el pequeño de siete años que, como último recurso, compartió junto a sus padres un video, en el que pide ayuda para destrabar en la Nueva EPS las autorizaciones que necesita para continuar su tratamiento por una cardiopatía.

En el video, que llegó a manos del jefe de Estado, Lucas explica que nació con esta condición, que lo obliga a utilizar oxígeno permanente. “Vivo en Cúcuta, Norte de Santander y tengo tres cirugías de corazón abierto. Solamente tengo medio corazón y quiero pedirte un favor, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autoricen unos exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel, para ingresar a una lista de trasplante de corazón”, precisó el menor.

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La respuesta del presidente De la Espriella:

Antes de finalizar su mensaje, Lucas comentó que hace lo que puede para superar la enfermedad: “Yo siempre me he ayudado y confío en que usted también me va a ayudar (presidente). No me quiero morir, soy muy inteligente, en el colegio me va bien y quiero seguir aprendiendo, pero, sin el trasplante pronto, podría pasar”.

La respuesta de De la Espriella, que cumple poco más de veinte días en el cargo, llegó a través de la red social X, antes Twitter, en donde dio instrucciones a la ministra de Salud, Ana María Vesga, de ponerse en contacto con la familia de Lucas y revisar su situación con la Nueva EPS:

“No podemos permitir que un niño tenga que decir 'yo no me quiero mori'r' para que el sistema responda. Ministra Ana María Vesga (…) garantice que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiera. La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones”.

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Lucas viajará a Bucaramanga para continuar su tratamiento:

Noticias RCN conoció que la Nueva EPS autorizó en las últimas horas el traslado de Lucas a un centro médico especializado en Bucaramanga. Es la respuesta que su madre, Andrea García, llevaba cerca de un año esperando:

“Hemos estado pidiéndole a Dios que le regale mucha sabiduría a las personas, ahora al nuevo gobierno que entró para que puedan tomar las mejores decisiones, para que tengan en cuenta a las personas como Lucas que están necesitadas de los procedimientos, de las cirugías, de los medicamentos”.

Según explicó en diálogo con este noticiero el presidente de la Fundación Cardiovascular Colombiana, Víctor Raúl Castillo, este recibió a primera hora del sábado un llamado de la ministra Vesga:

“Me pidió que lo revisáramos y, minutos después, nos pusimos en contacto con la madre. Ella estaba muy agradecida. Fue la gerente quien la llamó directamente y ya cuadramos todo para que el niño, el lunes en la mañana, venga en avión a la fundación para que pueda someterse a un nuevo cateterismo y tomar los exámenes pertinentes para determinar el camino a seguir”.

La respuesta del Gobierno no garantiza que Lucas reciba un trasplante, pero es el primer paso, en la nueva etapa de su tratamiento por síndrome de corazón izquierdo hipoplásico.