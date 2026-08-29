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Colombia

Atento: se reportó otro temblor que se sintió fuerte en Colombia hoy 29 de agosto de 2026

El movimiento telúrico se sintió a las 6:18 de la tarde.

Foto: Servicio Geológico Colombiano-

Nicolás Forero

agosto 29 de 2026
07:23 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano informó que este sábado 29 de agosto de 2026 se presentó un temblor que sobrepasó la magnitud de los 4.0.

¿A qué hora se registró? ¿Dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Totoró, Cauca, hoy 29 de agosto de 2026

  • 6:18 p.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 25 de Silvia (Cauca).

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Este 29 de agosto de 2026 ya había temblado en Totoró, Cauca

Desde las 4:21 de la tarde, se han presentado cinco movimientos telúricos en Totoró, Cauca.

El primero, que también se sintió fuerte, tuvo una magnitud de 3.9 y una profundidad superficial.

Posteriormente, el segundo ocurrió a las 4:56 de la tarde, tuvo una magnitud de 3.1 y una profundidad superficial.

El tercero se advirtió a las 5:09 de la tarde, presentó una magnitud de 2.8 y una profundidad superficial.

Y, por último, el cuarto, que fue antes del movimiento telúrico de 4.1, se informó a las 5:25 y tuvo una magnitud de 2.5.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta cuando se reportan temblores?

Los expertos han indicado que es fundamental que las personas mantengan la calma y no actúen con desespero cuando se presenten movimientos telúricos.

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Además, las siguientes acciones deben evitarse:

  • Correr.
  • Utilizar ascensores.
  • Acercarse a los marcos de las puertas.
  • Estar próximo a ventanas y espejos.

Anticípese al peligro identificando los sitios de alto riesgo de su casa, centro educativo o lugar de trabajo. Además, reúna a su familia para definir de forma participativa el plan de emergencia en caso de un sismo, así como las rutas para evacuación de su vivienda", propone la Cruz Roja.

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