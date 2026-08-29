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¡Se movió! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras los partidos de América, Nacional, Santa Fe y Junior

América de Cali e Independiente Santa Fe salvaron un punto en condición de visitantes, mientras que Atlético Nacional ganó con categoría.

Foto: @americadecali, @santafe_oficial y @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
10:25 p. m.
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Este sábado 29 de agosto, se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II.

A primera hora, en Montería, Jaguares estuvo a punto de arrebatarle el invicto a América de Cali, pero los dirigidos por David González empataron 2-2 de manera agónica.

Después, en Barranquilla, Junior inició ganándole a Independiente Santa Fe con una anotación de Luis Fernando Muriel, pero Franco Fagúndez celebró el 1-1 definitivo al minuto 88.

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Y, en el último turno de este sábado, Atlético Nacional visitó a Alianza en Valledupar y se impuso 1-5.

En consecuencia, esos tres resultados volvieron a mover la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó?

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras los partidos de América, Nacional, Santa Fe y Junior en la fecha 8

  1. América: 17 puntos (+13).
  2. Atlético Nacional: 12 puntos (+8).
  3. Llaneros: 11 puntos (+2).
  4. Millonarios: 10 puntos (+4).
  5. Tolima: 10 puntos (+2).
  6. Medellín: 9 puntos (+2).
  7. Bucaramanga: 9 puntos (+2).
  8. Águilas Doradas: 8 puntos (+2).
  9. Cúcuta Deportivo: 8 puntos (-4).
  10. Deportivo Cali: 7 puntos (+2).
  11. Once Caldas: 6 puntos (+3).
  12. Santa Fe: 6 puntos (+1).
  13. Fortaleza: 6 puntos (-1).
  14. Internacional de Bogotá: 6 puntos (-2).
  15. Jaguares: 5 puntos (-5).
  16. Deportivo Pereira: 2 puntos (-1).
  17. Junior: 2 puntos (-4).
  18. Alianza: 2 puntos (-5).
  19. Pasto: 1 punto (-7).
  20. Boyacá Chicó: 1 punto (-10).

Así se continuará jugando la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II

El domingo 30 de agosto habrá cuatro partidos de la Liga BetPlay 2026 II. Además, los tres encuentros restantes se disputarán entre el lunes y el martes.

El calendario está así:

Domingo 30 de agosto:

  • Águilas Doradas vs. Chicó, a las 2:00 de la tarde.
  • Medellín vs. Llaneros, a las 4:10 de la tarde.
  • Millonarios vs. Internacional de Bogotá, a las 6:15 de la tarde.
  • Deportivo Cali vs. Bucaramanga, a las 8:20 de la noche.
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Lunes 31 de agosto:

  • Pasto vs. Deportivo Pereira, a las 6:00 de la tarde.
  • Tolima vs. Cúcuta, a las 8:05 de la noche.

Martes 1 de septiembre:

  • Fortaleza vs. Once Caldas, a las 8:00 de la noche.
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