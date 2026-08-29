¡Se movió! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras los partidos de América, Nacional, Santa Fe y Junior

Este sábado 29 de agosto, se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II.

A primera hora, en Montería, Jaguares estuvo a punto de arrebatarle el invicto a América de Cali, pero los dirigidos por David González empataron 2-2 de manera agónica.

Después, en Barranquilla, Junior inició ganándole a Independiente Santa Fe con una anotación de Luis Fernando Muriel, pero Franco Fagúndez celebró el 1-1 definitivo al minuto 88.

Y, en el último turno de este sábado, Atlético Nacional visitó a Alianza en Valledupar y se impuso 1-5.

En consecuencia, esos tres resultados volvieron a mover la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó?

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras los partidos de América, Nacional, Santa Fe y Junior en la fecha 8

América: 17 puntos (+13). Atlético Nacional: 12 puntos (+8). Llaneros: 11 puntos (+2). Millonarios: 10 puntos (+4). Tolima: 10 puntos (+2). Medellín: 9 puntos (+2). Bucaramanga: 9 puntos (+2). Águilas Doradas: 8 puntos (+2). Cúcuta Deportivo: 8 puntos (-4). Deportivo Cali: 7 puntos (+2). Once Caldas: 6 puntos (+3). Santa Fe: 6 puntos (+1). Fortaleza: 6 puntos (-1). Internacional de Bogotá: 6 puntos (-2). Jaguares: 5 puntos (-5). Deportivo Pereira: 2 puntos (-1). Junior: 2 puntos (-4). Alianza: 2 puntos (-5). Pasto: 1 punto (-7). Boyacá Chicó: 1 punto (-10).

Así se continuará jugando la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II

El domingo 30 de agosto habrá cuatro partidos de la Liga BetPlay 2026 II. Además, los tres encuentros restantes se disputarán entre el lunes y el martes.

El calendario está así:

Domingo 30 de agosto:

Águilas Doradas vs. Chicó, a las 2:00 de la tarde.

Medellín vs. Llaneros, a las 4:10 de la tarde.

Millonarios vs. Internacional de Bogotá, a las 6:15 de la tarde.

Deportivo Cali vs. Bucaramanga, a las 8:20 de la noche.

Lunes 31 de agosto:

Pasto vs. Deportivo Pereira, a las 6:00 de la tarde.

Tolima vs. Cúcuta, a las 8:05 de la noche.

Martes 1 de septiembre: