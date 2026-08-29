¡Se movió! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras los partidos de América, Nacional, Santa Fe y Junior
América de Cali e Independiente Santa Fe salvaron un punto en condición de visitantes, mientras que Atlético Nacional ganó con categoría.
Noticias RCN
10:25 p. m.
Este sábado 29 de agosto, se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II.
A primera hora, en Montería, Jaguares estuvo a punto de arrebatarle el invicto a América de Cali, pero los dirigidos por David González empataron 2-2 de manera agónica.
Después, en Barranquilla, Junior inició ganándole a Independiente Santa Fe con una anotación de Luis Fernando Muriel, pero Franco Fagúndez celebró el 1-1 definitivo al minuto 88.
Y, en el último turno de este sábado, Atlético Nacional visitó a Alianza en Valledupar y se impuso 1-5.
En consecuencia, esos tres resultados volvieron a mover la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó?
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras los partidos de América, Nacional, Santa Fe y Junior en la fecha 8
- América: 17 puntos (+13).
- Atlético Nacional: 12 puntos (+8).
- Llaneros: 11 puntos (+2).
- Millonarios: 10 puntos (+4).
- Tolima: 10 puntos (+2).
- Medellín: 9 puntos (+2).
- Bucaramanga: 9 puntos (+2).
- Águilas Doradas: 8 puntos (+2).
- Cúcuta Deportivo: 8 puntos (-4).
- Deportivo Cali: 7 puntos (+2).
- Once Caldas: 6 puntos (+3).
- Santa Fe: 6 puntos (+1).
- Fortaleza: 6 puntos (-1).
- Internacional de Bogotá: 6 puntos (-2).
- Jaguares: 5 puntos (-5).
- Deportivo Pereira: 2 puntos (-1).
- Junior: 2 puntos (-4).
- Alianza: 2 puntos (-5).
- Pasto: 1 punto (-7).
- Boyacá Chicó: 1 punto (-10).
Así se continuará jugando la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 II
El domingo 30 de agosto habrá cuatro partidos de la Liga BetPlay 2026 II. Además, los tres encuentros restantes se disputarán entre el lunes y el martes.
El calendario está así:
Domingo 30 de agosto:
- Águilas Doradas vs. Chicó, a las 2:00 de la tarde.
- Medellín vs. Llaneros, a las 4:10 de la tarde.
- Millonarios vs. Internacional de Bogotá, a las 6:15 de la tarde.
- Deportivo Cali vs. Bucaramanga, a las 8:20 de la noche.
Lunes 31 de agosto:
- Pasto vs. Deportivo Pereira, a las 6:00 de la tarde.
- Tolima vs. Cúcuta, a las 8:05 de la noche.
Martes 1 de septiembre:
- Fortaleza vs. Once Caldas, a las 8:00 de la noche.