Atención: ¡fuerte temblor se sintió muy cerca de Colombia hoy 8 de octubre de 2025!

El Servicio Geológico Colombia ya detalló en dónde fue el epicentro y cuál fue la magnitud. Atento a los detalles:

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
02:20 p. m.
Hace unos minutos, exactamente a la 1:38 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor muy cerca de Colombia.

El epicentro fue cerca de la costa de Venezuela, que es una zona que no está tan lejos de La Guajira y Maicao.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el fuerte temblor que se sintió muy cerca de Colombia hoy 8 de octubre de 2025

  • 1:27 p.m.

Epicentro: Cerca de la Costa de Venezuela.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 61 kilómetros de Archipiélago los Monjes (Dependencia Federal, Venezuela), a 62 de Punto Fijo (Falcón, Venezuela) y a 147 de El Toro (Zulia, Venezuela).

Estos son los temblores que se han reportado en Colombia hoy 8 de octubre de 2025

  • 12:55 a.m.

Epicentro: El Cairo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 8 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 18 de San José del Palmar (Chocó).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

  • 1:05 a.m.

Epicentro: Dagua, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Dagua (Valle del Cauca), a 18 de La Cumbre (Valle del Cauca) y a 29 de Yumbo (Valle del Cauca).

  • 1:41 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Rionegro (Santander), a 14 de El Playón (Santander) y a 26 de Lebrija (Santander).

  • 1:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 3:22 a.m.

Epicentro: Curití, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 172 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Villanueva (Santander), a 8 de Curití (Santander) y a 11 de Los Santos (Santander).

  • 4:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 4:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud:2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 4:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 5:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 5:43 a.m.

Epicentro: Tumaco, Nariño.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 63 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Mataje (Esmeraldas, Ecuador), a 21 de Tululbí (Esmeraldas, Ecuador) y a 23 de Calderón (Esmeraldas, Ecuador).

  • 8:56 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Abriaquí (Antioquia).

  • 12:33 p.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 27 de Contratación (Santander) y a 30 de El Guacamayo (Santander).

  • 1:37 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Piedecuesta (Santander) y a 19 de Cepitá (Santander).

  • 3:11 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

 

