CANAL RCN
Colombia Video

¡Atención! Tembló masivamente en Colombia hoy 7 de octubre de 2025 y este es el reporte

Los temblores se sintieron en varios municipios de Colombia. Los detalles completos son los siguientes:

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
07:09 p. m.
Este 7 de octubre de 2025, con corte hasta las 7:10 de la noche, se han presentado al menos 20 temblores en el país.

Así lo ha informado el Servicio Geológico Colombiano a través de su página web oficial. ¿En dónde han sido los epicentros? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos del reporte.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 7 de octubre de 2025

  • 6:05 p.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 21 de Dabeiba (Antioquia).

Estos han sido los otros temblores en Colombia hoy 7 de octubre de 2025

  • 12:47 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 1:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 2:40 a.m.

Epicentro: Cimitarra, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cimitarra (Santander), a 13 de Landázuri (Santander) y a 31 de Santa Helena del Opón (Santander).

  • 3:34 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Girón (Santander), a 8 de Lebrija (Santander) y a 14 de Floridablanca (Santander).

  • 4:01 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 4:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad. 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 4:18 a.m.

Epicentro: Apartadó, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a7 kilómetros de Carepa (Antioquia), a 8 de Apartadó (Antioquia) y a 32 de Turbo (Antioquia).

  • 4:21 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud. 2.6.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Jordán (Santander).

  • 7:15 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Dabeiba (Antioquia).

  • 9:08 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 12 de Contratación (Santander) y a 20 de Guadalupe (Santander).

  • 10:29 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 80 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de López de Micay (Cauca), a 61 de Suárez (Cauca) y a 65 de Buenos Aires (Cauca).

  • 11:21 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 12 de El Águila (Valle del Cauca) y a 19 de La Celia (Risaralda).

  • 12:51 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 1:45 p.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 40 de Dagua (Valle del Cauca) y a 53 de Restrepo (Valle del Cauca).

  • 3:11 p.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 60 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó) y a 87 de Nuquí (Chocó).

  • 4:20 p.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 131 kilómetros.

  • 4:55 p.m.

Epicentro: Galán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

 

