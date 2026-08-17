Temblor en Colombia este lunes festivo: SGC reportó varios sismos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos sísmicos durante la madrugada y la mañana de este lunes festivo, 17 de agosto, en diferentes zonas del país. Los eventos registrados tuvieron magnitudes entre 2,1 y 2,9 y algunos fueron superficiales, mientras otros ocurrieron a más de 100 kilómetros de profundidad.

La actividad se presenta además en medio del seguimiento que realiza el SGC a la secuencia sísmica posterior al terremoto del 10 de agosto.

¿Dónde tembló en Colombia este lunes 17 de agosto?

Uno de los movimientos más recientes se registró en Sipí, Chocó, a las 9:37 a. m., con magnitud 2,9 y profundidad superficial. El municipio de Sipí fue identificado como el más cercano al epicentro, a unos 8 kilómetros.

También hubo un sismo en Medina, Cundinamarca, a las 9:10 a. m., de magnitud 2,4 y superficial, y otro en Pitalito, Huila, a las 8:32 a. m., con magnitud 2,1.

Durante la madrugada, el SGC reportó movimientos en diferentes puntos del territorio:

San José del Palmar, Chocó: magnitud 2,9, a las 4:50 a. m., con una profundidad de 105 kilómetros.

Docordó, Chocó: magnitud 2,7, a las 4:38 a. m., superficial.

Istmina, Chocó: magnitud 2,8, a las 2:37 a. m., superficial.

Guavatá, Santander: magnitud 2,3, a las 2:36 a. m., con 120 kilómetros de profundidad.

Los Santos, Santander: magnitud 2,3, a la 1:04 a. m., con una profundidad de 141 kilómetros.

La Red Sismológica Nacional del SGC realiza monitoreo continuo de la actividad sísmica del país y registra también movimientos que pueden no ser percibidos por la población.

¿Cuántas réplicas van después del terremoto del 10 de agosto?

Los nuevos movimientos hacen parte del contexto de actividad sísmica que se mantiene después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el reporte del SGC citado en la información de esta nota, con corte a las 7:00 a. m. del 17 de agosto se habían registrado 325 réplicas desde el evento principal. De ellas, 21 tuvieron magnitudes superiores a 3,0 y dos superaron magnitud 4,0.

El seguimiento de las réplicas es importante porque permite a los especialistas observar cómo evoluciona la secuencia sísmica. El propio SGC ha explicado en otros eventos que las réplicas pueden presentarse durante días, semanas o incluso meses después de un sismo principal.

Por ahora, los movimientos reportados este lunes presentan magnitudes inferiores a 3,0. El monitoreo continuará durante las próximas horas para establecer si se presentan nuevos eventos y cómo evoluciona la actividad en las zonas donde se concentra la secuencia.