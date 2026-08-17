¿Qué debe contener el maletín de emergencia? Recomendaciones para tener en cuenta

La preparación frente a una emergencia comienza mucho antes de que ocurra cualquier eventualidad. Por eso, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. invitó a las familias a adoptar medidas que permitan responder de manera organizada y, sobre todo, proteger la vida de todos sus integrantes.

Entre las principales recomendaciones están: mantener listo un maletín de emergencias, identificar las rutas de evacuación y establecer previamente los puntos de encuentro.

Los elementos primordiales en los kits

El contenido del maletín no debe ser igual para todos. Además de agua, alimentos, documentos, ropa, elementos de higiene, linterna y baterías; es importante considerar las necesidades específicas de mujeres gestantes o lactantes, bebés y niños pequeños.

En el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, se aconseja llevar documentos personales, contactos relevantes, información médica, medicamentos previamente formulados y artículos de higiene. También es recomendable conservar a la mano los datos relacionados con los controles prenatales y el seguimiento materno-perinatal.

Para los bebés, el equipo de emergencia debe incluir productos que permitan mantener sus rutinas básicas de alimentación, higiene y cuidado. Entre ellos están pañales, ropa de cambio, elementos de aseo, una cobija, alimentos habituales y medicamentos solo si fueron prescritos.

Los menores también requieren una preparación particular. Además de comida, agua, ropa, zapatos y productos de higiene, el kit puede ser útil incluir un objeto que les resulte familiar y les ayude a sentirse tranquilos durante una situación que pueda generar temor o incertidumbre.

Recomendaciones para poner a la familia a salvo

Tener los elementos necesarios no es suficiente. Las familias deben conocer con anticipación las rutas de salida y los lugares definidos para reunirse. Durante una evacuación, es fundamental conservar la calma, atender las indicaciones de las autoridades y brindar especial acompañamiento a los menores.

Una vez en el punto de encuentro, se debe comprobar que todos los integrantes de la familia estén a salvo. Las autoridades sanitarias recuerdan que no se debe regresar por objetos olvidados, pues esta decisión puede aumentar los riesgos y dificultar las labores de atención y respuesta.

El maletín, además, necesita revisiones periódicas. Debe permanecer en un sitio accesible y su contenido tiene que actualizarse para retirar productos vencidos o que ya no sean necesarios, así como incorporar nuevos elementos cuando cambien las condiciones o necesidades familiares.

Para la Subred Centro Oriente, fomentar estos hábitos forma parte de su labor como institución pública de salud. La entidad desarrolla acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de las personas, familias y comunidades para prevenir riesgos y actuar oportunamente frente a situaciones de emergencia.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.