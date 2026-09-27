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Colombia

Fuerte temblor se reportó este domingo 27 de septiembre en varias zonas del país: este fue el epicentro

Varias zonas del país sintieron el movimiento telúrico.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 27 de 2026
05:34 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene activo el monitoreo de la actividad sísmica en el país tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó).

El movimiento telúrico, que tuvo una profundidad de aproximadamente 103 kilómetros, se sintió con intensidad en gran parte del territorio nacional y en países vecinos, convirtiéndose en uno de los eventos geológicos más significativos de los últimos años para la nación.

A raíz de este evento principal y de las subsecuentes secuencias y réplicas registradas en zonas como Chocó y Tolima, los expertos del SGC intensificaron la recolección de datos técnicos y el despliegue de equipos especializados en el terreno. El objetivo es analizar detalladamente el comportamiento de las fallas geológicas y comprender la dinámica de los enjambres sísmicos derivados.

Ante la constante actividad telúrica en el país —donde diariamente se reportan decenas de movimientos imperceptibles—, la entidad reiteró la importancia de la gestión del riesgo.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe reportando su percepción a través de la plataforma oficial de Sismo Sentido, una herramienta clave para evaluar los efectos de los eventos y robustecer el conocimiento científico sobre la amenaza sísmica en Colombia.

Noticia en desarrollo...

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