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Investigan a influencer por presunto abuso de menores en Antioquia: esto se sabe

La FM reveló este domingo 27 de septiembre detalles de la denuncia.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 27 de 2026
03:05 p. m.
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La firma Víctor Mosquera Marín dio a conocer este domingo 27 de septiembre que el pasado 17 de junio llevó a cabo acciones legales contra el influencer Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como Mr Stiven.

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Al creador de contenido lo denunciaron por presunto acceso carnal abusivo con menor de 14 años. “La decisión de acudir a las autoridades estuvo precedida por el análisis de nuestro equipo jurídico y la valoración de profesionales expertos en violencia contra niños, niñas y adolescentes”, precisó la firma.

Hechos habrían ocurrido en 2024

En exclusiva, la FM reveló detalles de este caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía. “En la residencia del Sr. Tangarife se encontraban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas, aún cuando ellas son menores de edad; refiere que era una bebida tipo cóctel”, se indica en el documento.

El hecho se habría dado en enero de 2024 y la víctima habría sido una joven que en ese momento tenía 13 años. Ella habría publicado un video en TikTok que fue visto por el influencer.

Ambos presuntamente conversaron por la red social y el 27 de enero habrían pactado una cita en Bello, Antioquia. La menor supuestamente fue acompañada de su amiga y ambas habrían sido invitadas a la vivienda de Tangarife.

Detalles de la denuncia

Al parecer, el influencer dijo que subieran a su habitación, en donde les habría regalado unas gafas de marca Prada avaluadas en casi dos millones de pesos. Acto seguido, supuestamente sostuvieron relaciones sexuales y luego las habrían llevado a sus hogares pertinentes.

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“Él volvió a contactarla (a una de las menores) por redes sociales, expresando que deseaba verla nuevamente y que le había traído varios regalos de un viaje a Estados Unidos. No obstante, ella decidió no acceder a estas peticiones ni concretar una nueva salida a pesar de su insistencia recurrente”, señaló la firma.

Se cree que la joven le contó estos hechos a su mamá, quien puso la situación en conocimiento de las autoridades.

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