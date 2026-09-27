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Colegio de Bogotá quedó entre los 10 mejores del mundo reconocidos por la salud mental estudiantil

El reconocimiento internacional destaca la estrategia de la institución con la que busca fortalecer la salud mental, el bienestar emocional y la convivencia escolar.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
04:17 p. m.
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Un colegio público del sur de Bogotá ha demostrado que la innovación en salud mental estudiantil puede competir con las mejores instituciones educativas del mundo.

Colegio de Bogotá fue reconocido por la salud mental de sus estudiantes

El Colegio de las Margaritas, ubicado en la localidad de Kennedy, recibió un reconocimiento internacional que lo sitúa entre los 10 mejores colegios del mundo por sus buenas prácticas en el manejo de la salud mental de sus estudiantes, al lado de instituciones de Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

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El reconocimiento internacional destaca el modelo de la Sala Refugio Socio-Emocional, una estrategia con tres años de implementación que busca fortalecer la salud mental, el bienestar emocional y la convivencia escolar.

En este espacio, estudiantes desde temprana edad y adolescentes exponen de manera libre sus problemas en un ambiente cercano, ayudando a prevenir casos de suicidio, depresión y ansiedad.

"¿Con qué estamos participando? Con todo lo que tiene que ver con la parte socio-emocional. Nosotros nos presentamos con una estrategia que tiene que ver con alianza educativa, en donde trabajamos un programa que se llama Navegar Seguro", explicó la rectora de la institución Slenny Silva.

Añadió que “en Navegar Seguro los chicos lo que hacen es empezar a trabajar sus competencias socio-emocionales desde con ellos mismos, con los demás y con sus desafíos".

Los resultados han sido contundentes. Según datos del colegio: "Hemos reducido un 85% la ocurrencia de estos eventos. Ha sido muy significativo el ver cómo los estudiantes han podido nominar, han podido recurrir, solicitar ayuda a las diferentes instancias".

El modelo se basa en que los propios estudiantes, entrenados como mediadores, escuchan a los alumnos que llegan con problemas. Aunque estos parezcan pequeños, pueden convertirse en conflictos escolares mayores.

"Es muy divertido y es muy interesante explorar y aprender sobre emociones, aprender sobre los pensamientos y las sensaciones de cada persona", compartió uno de los estudiantes mediadores.

La iniciativa promueve soluciones basadas en el respeto y la empatía. "Acá pueden llegar estudiantes desde grado primero, aproximadamente 6-7 años y pues ya nos tienen como referencia a nosotros los mediadores escolares del colegio, pues que nosotros somos los capacitados para mediar este tipo de conflictos que le puedan surgir a ellos".

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El Colegio de las Margaritas recibió la exaltación junto a otras instituciones que adelantan modelos similares en Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Jordania y el Líbano, convirtiéndose en un referente de educación pública que demuestra que el aprendizaje va más allá de los temas académicos, abarcando el bienestar integral y la construcción de espacios seguros para toda la comunidad educativa.

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