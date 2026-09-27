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Este será el próximo rival de la Selección Colombia tras su empate con México: fecha y hora para ver el duelo

La tricolor tendrá una nueva prueba en los próximos días.

colombia vs mexico en vivo
Foto: FCF

Mateo Alfonso Rey

septiembre 27 de 2026
03:27 p. m.
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La Selección Colombia dio inicio a un nuevo capítulo en su historia futbolística tras su participación en la Copa del Mundo. En un emocionante encuentro amistoso disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, el combinado nacional igualó 1-1 frente a su similar de México.

Este compromiso marcó el primer examen oficial del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la era posterior al Mundial y con la particular ausencia de referentes históricos como James Rodríguez.

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El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el conjunto tricolor, que mostró intensidad y ambición desde el pitazo inicial. La recompensa no tardó en llegar: al minuto 9 de la primera parte, el delantero Luis Javier Suárez aprovechó una oportunidad clara para inflar la red y poner el 1-0 parcial.

Este tanto ratificó el gran momento personal del atacante, quien se perfila como una de las cartas de gol más confiables para el recambio generacional y las próximas competencias de la escuadra cafetera.

El empate dejó un saldo de análisis mixto para el cuerpo técnico: por un lado, se evidenciaron aspectos por pulir en la sincronización defensiva y la generación de juego ofensivo en el segundo tiempo; por otro, nombres jóvenes como Yáser Asprilla, Kevin Viveros y el propio autor del gol sumaron minutos de calidad que ilusionan de cara al futuro.

¿Cuándo vuelve jugar la Selección Colombia?

Tras la prueba en Baltimore, la agenda de la gira amistosa por Estados Unidos no se detiene para la Selección Colombia. El siguiente reto en este ciclo de preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales será ante la Selección de Paraguay.

El duelo frente al conjunto guaraní está programado para el próximo viernes 2 de octubre de 2026.

  • Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)
  • Lugar: Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos)
  • Transmisión: Podrá seguirse en vivo a través de la señal principal del Canal RCN y sus redes sociales.
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