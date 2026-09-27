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"No sé qué lo llevó a hacer la retractación": exabogada de David Murcia

En febrero de este año, Murcia acusó a De la Espriella de apropiarse de dinero y de exigirle 760 millones de pesos para, supuestamente, influir ante congresistas.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
03:23 p. m.
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El fundador de D.M.G., David Murcia Guzmán, protagoniza una nueva controversia tras retractarse ante la Fiscalía General de la Nación de las graves acusaciones que había formulado contra el actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien fue su abogado defensor.

David Murcia se retractó por declaraciones contra el presidente De la Espriella

En febrero de este año, Murcia acusó a De la Espriella de apropiarse de dinero y de exigirle 760 millones de pesos para, supuestamente, influir ante congresistas.

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Sin embargo, esta semana presentó una retractación formal ante la Fiscalía, argumentando que sus afirmaciones estuvieron precedidas por "expectativas de sectores cercanos al Gobierno anterior sobre una posible gestoría de paz".

La abogada Sondra Macollins, quien representaba a Murcia, reveló detalles sobre su separación del caso. Según Macollins, fue el propio Murcia quien le solicitó apartarse de su defensa, argumentando que quería que su estrategia legal no se mezclara con la actividad política de la abogada.

“Me solicitaba que por favor me apartara de su defensa por cuanto él quería buscar una nueva línea en su defensa y no quería que mi tema político se involucrara en ese asunto”, indicó Macollins en diálogo con este medio.

Renunció la abogada de David Murcia

La abogada formalizó su renuncia el pasado 23 de septiembre, retirándose tanto de la defensa de Murcia en el proceso de ejecución de penas como de su representación en la queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella.

La abogada manifestó que se enteró de la retractación de su entonces cliente a través de los medios de comunicación y aseguró desconocer qué motivó este cambio radical en su versión.

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"Procedí a hacer un comunicado para enterar a la opinión pública que no hago parte de su defensa y que no tengo conocimiento de qué motivo, razón, circunstancias, lo llevaron a hacer esa retractación”, añadió.

También planteó dudas sobre las condiciones de reclusión en las que se encuentra el fundador de DMG, aunque aclaró que no tiene información concreta sobre qué llevó a Murcia a retractarse de sus señalamientos.

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