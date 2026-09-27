Él es Matías Luengas, el estudiante que sacó 500/500 en el Icfes

Matías Luengas Vergel, un estudiante de 16 años de Cúcuta, obtuvo 500 de 500 puntos en las pruebas Saber 11. El resultado máximo sorprendió a su familia y coronó una trayectoria marcada por las matemáticas.

La cifra apareció en la pantalla después de varios intentos para ingresar a la plataforma del Icfes. 500 de 500. Matías Luengas Vergel, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta, acababa de conseguir el puntaje máximo posible en las pruebas Saber 11.

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El joven de 16 años contó que sabía que le había ido bien, pero no esperaba encontrar un resultado perfecto. Su familia también recibió la noticia con sorpresa, aunque sus padres ya conocían desde pequeño su interés por aprender y, especialmente, por las matemáticas.

¿Quién es Matías Luengas, el joven que sacó 500/500 en el ICFES?

Matías es un estudiante cucuteño que ha construido su trayectoria académica alrededor de la curiosidad y el gusto por las ciencias exactas.

Foto: FB Colegio Santo Ángel de la Guarda/

Según el relato de su familia, desde los primeros años mostró interés por comprender y comprobar aquello que aprendía. Las matemáticas terminaron convirtiéndose en una de sus grandes pasiones, precisamente porque, según ha explicado, le atrae que sus resultados puedan ser comprobados mediante la lógica.

Su resultado en las pruebas Saber 11 tampoco llegó de manera aislada. En 2025 obtuvo el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander y, en 2026, consiguió el primer puesto nacional en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria de la Universidad Industrial de Santander.

Pero su vida no gira únicamente alrededor de los libros. Matías también practica baloncesto y mantiene espacios para compartir con su familia y realizar actividades deportivas.

¿Qué quiere estudiar el joven que obtuvo 500/500 en el ICFES?

El próximo reto de Matías está lejos del colegio. El joven quiere estudiar Ingeniería Matemática, una carrera que espera combinar con sus intereses en programación, inteligencia artificial, tecnología e innovación. También ha expresado su interés por la docencia.

Ahora, después de cerrar el bachillerato con 500 puntos sobre 500 posibles, Matías deberá elegir dónde continuar sus estudios y cómo llevar su pasión por los números hacia el campo profesional.