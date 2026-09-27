Joven pide ayuda para su tratamiento médico: perdió un oído por un tumor

Fabiana Serrano, una joven de 18 años que reside en la vereda El Carmen del corregimiento de Berlín, Santander, enfrenta una compleja situación médica que requiere atención urgente.

Joven perdió un oído por un tumor

Un tumor que creció en su oído derecho ha deteriorado significativamente su estado de salud, generando complicaciones adicionales que mantienen en angustia a su familia.

La paciente nació con una masa en su oído que con el tiempo se desarrolló como un tumor. Aunque fue sometida a una cirugía para extraerlo, la formación apareció nuevamente.

"Me decaigo. Yo decaigo muy feo. Me da muy feo porque pues el estudio también me agota la vista. Ya no puedo, a veces veo borroso por el ojo derecho", expresó Fabiana.

El procedimiento quirúrgico inicial incluyó la extracción del contenido del oído y la colocación de un implante. Sin embargo, según relata su familia, "el nuevo tumor que apareció le comió el implante y ella ya perdió la audición por ese oído".

El acceso a la atención médica representa un desafío adicional para Fabiana y su familia. Desde el Páramo de Santurbán hasta Bucaramanga, el trayecto implica dos horas de caminata y tres horas más de viaje, en total, cuatro horas de desplazamiento.

"Me enviaron con otólogo a la Nueva EPS, pero me respondieron que no tienen convenio con otólogo", denunció la madre de Fabiana.

La familia se ha visto obligada a costear citas médicas con recursos propios ante la falta de respuestas efectivas por parte de su entidad prestadora de salud. Además del tumor, Fabiana presenta problemas renales y un cuadro grave de depresión.

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A pesar de las dificultades, la joven mantiene la esperanza de graduarse próximamente y cumplir su sueño de convertirse en maestra. "Pues me llama mucha atención los niños, no sé, me gustan. Los niños me llaman mucho, son muy lindos, la verdad, son inocentes", manifestó Fabiana, quien actualmente estudia de forma virtual debido a sus limitaciones de salud.

La respuesta de la Nueva EPS

La nueva EPS confirmó a RCN que, aunque no cuenta con la especialidad de otología en Bucaramanga, se adelantan gestiones para remitir a Fabiana a Cali, donde podría recibir la atención médica especializada que requiere con urgencia.