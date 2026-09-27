J Balvin y Air Jordan 4 revolucionan con "Amazonas": Fecha de lanzamiento y detalles

La alianza entre el aclamado artista urbano J Balvin y Jordan Brand avanza con firmeza hacia un nuevo nivel de impacto cultural. En el marco del quinto capítulo de esta exitosa colaboración, ambas marcas oficializaron el lanzamiento global de las esperadas Air Jordan 4 “Amazonas”, un modelo que fusiona el diseño de alta gama con la rica biodiversidad y el orgullo de la Amazonía colombiana.

La narrativa detrás de esta zapatilla se aleja de lo convencional para centrarse en la resiliencia y adaptabilidad del caimán amarillo, una de las especies más representativas del ecosistema amazónico. Bajo el concepto de "Piel de Caimán", el diseño rinde homenaje al crecimiento personal, la evolución constante y la autenticidad.

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Las Air Jordan 4 “Amazonas” destacan visualmente gracias a una llamativa parte superior en tonos amarillos que evoca la coloración del animal, complementada con detalles en cuero premium texturizado. Manteniendo la identidad característica de las colaboraciones del artista, el talón izquierdo incorpora la icónica cara sonriente de J Balvin, mientras que el derecho luce el clásico logotipo Nike Air.

"A lo largo de los años, cada diseño de Jordan me ha dado la oportunidad de contar una historia diferente", señaló J Balvin sobre el proyecto. "Esta edición se inspiró en la Amazonía colombiana, una de las regiones más queridas de nuestro país, y en la fuerza y belleza del caimán amarillo... Orgulloso de ser colombiano, orgulloso de ser Latino Gang", afirmó el artista.

Estreno mundial en Medellín: Street Fever 2026

Los fanáticos de los sneakers y de la cultura urbana en Colombia tienen una cita imperdible. El debut mundial y prelanzamiento de las Air Jordan 4 “Amazonas” se lleva a cabo durante Street Fever, la principal feria de moda urbana y zapatillas de América Latina, celebrada en Medellín los días 26 y 27 de septiembre.

Este movimiento estratégico trae la colaboración de regreso a casa, conectando de forma directa la visión global de J Balvin con la comunidad local que nutre e impulsa la cultura de los sneakers.

Por su parte, Juan Carlos Galindo, CEO de Nike Colombia, destacó la trascendencia del proyecto: “Con las Air Jordan 4 'Amazonas' celebramos una colaboración que encuentra inspiración en la riqueza natural y cultural de Latinoamérica para reinterpretarla desde nuestra mirada contemporánea".

Fecha de lanzamiento oficial y disponibilidad

Si no lograste adquirir un par en la preventa exclusiva de Medellín, el lanzamiento oficial a nivel global está programado para el 2 de octubre de 2026 a través de la plataforma digital SNKRS y tiendas seleccionadas de Jordan Brand.

Para los compradores en Colombia, el calzado estará disponible a través de la tienda oficial en línea Nike.com.co, así como en puntos estratégicos de tiendas especializadas como HYPE y Kreme.

Con este quinto capítulo, J Balvin reafirma su estatus como el primer artista latinoamericano en colaborar con Jordan Brand, consolidando un legado donde la identidad, la narrativa cultural y la moda urbana caminan de la mano.