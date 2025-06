Tensión entre Laura Sarabia y excanciller por el futuro de los pasaportes en Colombia

Una nueva controversia sacude al Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la posible prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes.

La medida, que busca declarar urgencia manifiesta, desató un fuerte intercambio de acusaciones entre la actual canciller, Laura Sarabia, y el excanciller Luis Gilberto Murillo.

Murillo acusa falta de voluntad política para modernizar el sistema

Desde su campaña presidencial, Murillo no dudó en criticar la gestión de Sarabia. Según el exministro, dejó en marcha un acuerdo estratégico con el Gobierno de Portugal que permitiría a la Imprenta Nacional asumir la producción de pasaportes a partir de septiembre de 2025.

El plan incluía un respaldo técnico y financiero de 35 millones de euros, además de transferencia tecnológica y activos que garantizarían soberanía y modernización del proceso.

“El cronograma estaba definido, los avales internacionales listos y los equipos técnicos preparados. Lo único que faltaba era voluntad para tomar decisiones”, señaló Murillo, quien advirtió que el país podría perder una oportunidad histórica de transformación institucional.

Sarabia responde con firmeza: “Lo serio era firmar, no hacer campaña”

Ante los señalamientos, la ministra Sarabia no se quedó callada. En una respuesta directa, afirmó que si Murillo tenía todo listo, su deber como funcionario público era firmar el contrato antes de dejar el cargo para lanzarse a la carrera electoral.

“Los asuntos del Estado no se manejan con cálculo político. Un proceso de esa magnitud no puede quedar a medio camino y sin respaldo jurídico. Firmar era su responsabilidad, no dejarlo en borrador”, manifestó Sarabia, quien también cuestionó que se intentara vincular al actual Gobierno con una supuesta negligencia.

La disputa deja en el aire el futuro del proceso de expedición de pasaportes en el país. Mientras tanto, crecen las dudas sobre si Colombia avanzará hacia un modelo público con respaldo internacional o si se mantendrá la contratación privada en medio de críticas, demandas y decisiones que no terminan de cerrarse.

Siga el hilo en X de la discusión entre Murillo y Sarabia