¿Qué dice Gustavo Bolívar sobre su posible candidatura presidencial en 2026?

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ha calificado como una "equivocación" lo ocurrido con el presidente Gustavo Petro en Norte de Santander, reafirmando su decisión de renunciar al cargo.

Las afirmaciones de Bolívar tienen lugar en el contexto de las declaraciones que el presidente Petro hizo en un evento público en Norte de Santander.

En declaraciones recientes, Bolívar abordó varios temas cruciales, incluyendo su salida del gobierno y sus aspiraciones políticas futuras. Bolívar enfatizó que su carta de renuncia fue clara y que permanecerá en su puesto hasta el próximo 16 de mayo.

“Soy funcionario hasta el viernes entrante y no solamente tenía derecho a estar ahí, sino que a mí me convocaron. Entonces me sorprendió mucho que el presidente no supiera eso y pues que hubiera dicho esas palabras contra para mí, pero entre los dos no hay, digamos, una fisura”, dijo Bolívar.

¿Qué dice Gustavo Bolívar sobre su aspiración presidencial en 2026?

Respecto a su posible candidatura presidencial para el 2026, el director de Prosperidad Social adoptó una postura cautelosa, sin embargo no lo descartó. Afirmó que la decisión de lanzarse a la carrera presidencial dependerá de una evaluación conjunta con su familia y las fuerzas políticas que lo respaldan.

Sin embargo, Bolívar dejó claro que, en caso de participar en la contienda electoral, no estaría dispuesto a aliarse con todas las corrientes políticas.

Hay que saber qué están pensando, cuál va a ser el mecanismo de selección. Si es a través de una consulta, eh ya sea interpartidista o dentro del Pacto Histórico, yo estaría dispuesto a ir, pero si es una una escogencia a dedo o bajo otros parámetros distintos a los democráticos, no me interesaría”, aseguró Bolívar.

Lo que dijo Colombia Humana tras las tensiones con entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar

Las declaraciones de Bolívar han generado reacciones dentro del partido Colombia Humana, base política del presidente Petro. Tras las críticas del mandatario hacia Bolívar, varios militantes del partido expresaron su rechazo, evidenciando tensiones internas en la coalición gobernante.

“Los militantes de Colombia Humana sentimos como algo personal, y no apropiado, el comentario que hizo nuestro presidente al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien consideramos un hombre íntegro”, señalaron a través de una carta.