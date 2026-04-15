Defensoría alerta sobre los riesgos de la población durante el paro armado de 72 horas en La Guajira

En medio del paro armado de 72 horas que ‘Los Pachenca’, también conocidos como “Conquistadores de la Sierra”, habrían instalado en el departamento de La Guajira, la Defensoría del Pueblo advirtió que las acciones del grupo armado contra la población civil han aumentado, al igual que su presencia en el territorio.

Comunidades vulnerables de La Guajira serían objetivo militar y blanco de amenazas, que han ido cumpliéndose, como ocurrió en Riohacha, donde se registraron disparos contra establecimientos comerciales.

Según la entidad, los mensajes intimidatorios “empezaron a circular tras el operativo de la Fuerza Pública en zona rural de Uribia”, la misma que, el fin de semana, dejó un saldo de nueve personas abatidas, entre ellas un menor de edad.

El Gobierno adelanta un espacio de conversación sociojurídica con ‘Los Pachenca’

En su intensa búsqueda de proteger a la población civil y sus derechos, la Defensoría solicitó “al Gobierno nacional abordar este asunto en el espacio sociojurídico que se adelanta con ‘Los Pachenca’ e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo”.

Además, lo invitó, junto a la Fiscalía General a “articular las decisiones sobre seguridad, paz y justicia en beneficio de las comunidades y en el marco de sus funciones”.

Un llamado a “Los Conquistadores de la Sierra”

De igual manera, la Defensoría extendió un llamado a los integrantes de ‘Los Pachenca’ a detener las amenazas y acciones contra la población civil, durante el paro armado. Al cierre del comunicado instaron: “Al grupo armado ilegal a cesar de manera inmediata estas amenazas y acciones”.

Además, reiteraron “el llamado a las autoridades competentes para adoptar medidas urgentes de prevención y protección que garanticen los derechos de la población en el departamento”, sobre todo durante el paro, que habría iniciado el martes, 14 de abril, y se extendería hasta el jueves, 16.