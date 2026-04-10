CANAL RCN
Colombia

Abatidos nueve miembros del anillo de seguridad de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca, en La Guajira

La ofensiva militar impactó el Frente Javier Cáceres, estructura vinculada a alias Naín y señalada de controlar rutas del narcotráfico en el norte del país.

Abatidos nueve miembros del anillo de seguridad de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca, en La Guajira
Foto: captura de video Ejército / Mindefensa

Noticias RCN

abril 10 de 2026
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación militar adelantada en el norte del país dejó un golpe significativo contra una de las estructuras armadas que operan en La Guajira.

¿Quién es alias Naín? El cabecilla de ‘Los Pachenca’ señalado de la masacre en Dibulla
RELACIONADO

¿Quién es alias Naín? El cabecilla de ‘Los Pachenca’ señalado de la masacre en Dibulla

En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron una ofensiva que desarticuló la red de seguridad y apoyo de alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidas como Los Pachenca.

La acción se desarrolló en la vereda Kamuishisain, zona rural del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, donde tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, ejecutaron un asalto directo y maniobras de combate contra integrantes del Frente Javier Cáceres, una de las estructuras de esta organización criminal.

Cayó alias Dani, presunto extorsionista de 'Los Pachenca'
RELACIONADO

Cayó alias Dani, presunto extorsionista de 'Los Pachenca'

Dan de baja a nueve alfiles de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca

Según el balance oficial, la operación permitió neutralizar el anillo de seguridad del cabecilla conocido como alias Naín o ‘El Menor’, quien operaba en la zona con una red de hombres encargados de su protección y de la ejecución de actividades ilícitas.

Durante el desarrollo de la ofensiva murieron nueve integrantes de la organización armada, lo que representa, de acuerdo con las autoridades, un impacto directo sobre la capacidad operativa del grupo.

El resultado también significó una afectación estimada del 75% de esta estructura criminal, debilitando su organización interna, sus finanzas y su presencia en el territorio.

La operación se llevó a cabo mediante un despliegue coordinado de capacidades militares y de inteligencia, lo que permitió ubicar el punto donde operaba el frente armado y ejecutar el ataque de manera directa.

Durante la intervención fueron incautadas armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas que, según las autoridades, eran utilizadas para actividades ilícitas.

Ejército desmanteló presunto centro logístico del narcotráfico en La Guajira
RELACIONADO

Ejército desmanteló presunto centro logístico del narcotráfico en La Guajira

Tres militares heridos en operación que abatió a nueve de Los Pachenca

Aunque el resultado fue considerado contundente por las Fuerzas Militares, durante el enfrentamiento tres uniformados del Ejército resultaron heridos de forma leve. Los militares fueron evacuados de la zona y trasladados al Hospital Militar Central, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades señalaron que la neutralización de esta estructura tiene implicaciones directas sobre la dinámica criminal en el norte del país, particularmente en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

En estas zonas, el grupo armado ejercía control sobre rutas estratégicas utilizadas para actividades ilegales.

Entre las funciones de la estructura golpeada estaba la coordinación de corredores del narcotráfico y el control de la Troncal del Caribe, un eje vial clave para la movilidad en la región.

Según información militar, este corredor era utilizado para la extorsión, el desplazamiento de hombres armados y la salida marítima de estupefacientes.

Cayó alias La Bebecita en Guachaca: clave en la red criminal de ‘Los Pachenca’
RELACIONADO

Cayó alias La Bebecita en Guachaca: clave en la red criminal de ‘Los Pachenca’

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Rescatan gato en Transmilenio que sería usado para mendicidad: así puede denunciar casos

Bogotá

Por octavo año consecutivo, el aeropuerto El Dorado es elegido como el mejor de Sudamérica

Animales

Grupos en redes sociales estarían siendo usados para incentivar la zoofilia con material explícito

Otras Noticias

Nasa

En video: estos fueron los mejores momentos de la misión Artemis II de la NASA

Desde el histórico sobrevuelo lunar hasta la reentrada a más de 40.000 km/h, estos fueron los hitos clave que consolidan el programa Artemis de la NASA.

Fútbol femenino

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Venezuela por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

Siga en vivo el partido de la Selección Colombia vs. Venezuela por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez desmintió presuntos montajes de sus anillos y su relación con alias Mison

Bogotá

Lanzan curso gratis de conducción para motociclistas en Bogotá: requisitos y fechas

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental