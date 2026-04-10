Abatidos nueve miembros del anillo de seguridad de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca, en La Guajira

Una operación militar adelantada en el norte del país dejó un golpe significativo contra una de las estructuras armadas que operan en La Guajira.

En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron una ofensiva que desarticuló la red de seguridad y apoyo de alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidas como Los Pachenca.

La acción se desarrolló en la vereda Kamuishisain, zona rural del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, donde tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, ejecutaron un asalto directo y maniobras de combate contra integrantes del Frente Javier Cáceres, una de las estructuras de esta organización criminal.

Dan de baja a nueve alfiles de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca

Según el balance oficial, la operación permitió neutralizar el anillo de seguridad del cabecilla conocido como alias Naín o ‘El Menor’, quien operaba en la zona con una red de hombres encargados de su protección y de la ejecución de actividades ilícitas.

Durante el desarrollo de la ofensiva murieron nueve integrantes de la organización armada, lo que representa, de acuerdo con las autoridades, un impacto directo sobre la capacidad operativa del grupo.

El resultado también significó una afectación estimada del 75% de esta estructura criminal, debilitando su organización interna, sus finanzas y su presencia en el territorio.

La operación se llevó a cabo mediante un despliegue coordinado de capacidades militares y de inteligencia, lo que permitió ubicar el punto donde operaba el frente armado y ejecutar el ataque de manera directa.

Durante la intervención fueron incautadas armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas que, según las autoridades, eran utilizadas para actividades ilícitas.

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Tres militares heridos en operación que abatió a nueve de Los Pachenca

Aunque el resultado fue considerado contundente por las Fuerzas Militares, durante el enfrentamiento tres uniformados del Ejército resultaron heridos de forma leve. Los militares fueron evacuados de la zona y trasladados al Hospital Militar Central, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades señalaron que la neutralización de esta estructura tiene implicaciones directas sobre la dinámica criminal en el norte del país, particularmente en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

En estas zonas, el grupo armado ejercía control sobre rutas estratégicas utilizadas para actividades ilegales.

Entre las funciones de la estructura golpeada estaba la coordinación de corredores del narcotráfico y el control de la Troncal del Caribe, un eje vial clave para la movilidad en la región.

Según información militar, este corredor era utilizado para la extorsión, el desplazamiento de hombres armados y la salida marítima de estupefacientes.