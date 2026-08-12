CANAL RCN
Colombia

Gobierno se pronuncia sobre el bombardeo efectuado en el Catatumbo contra el ELN

La Defensoría denunció que tres civiles habían quedado lesionados. Por su parte, el Ministerio de Defensa se refirió a dos presuntos miembros del ELN neutralizados.

Foto: Ejército Nacional.
Foto: Ejército Nacional.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 12 de 2026
11:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo dio a conocer que, en el primer bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en el gobierno de Abelardo de la Espriella, hubo afectaciones a la población civil.

Defensoría verifica posibles daños a civiles tras bombardeos en San Calixto, Norte de Santander
RELACIONADO

Defensoría verifica posibles daños a civiles tras bombardeos en San Calixto, Norte de Santander

Durante su discurso después de quedar posesionado como presidente, De la Espriella fue enfático en la política de mano dura contra los grupos armados que operan en el país.

Defensoría reportó tres civiles lesionados

Fue en la madrugada del lunes 10 de agosto cuando se registró un bombardeo en la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto que limita con El Tarra, Norte de Santander. Este territorio hace parte del Catatumbo, región que desde hace años ha sido azotada por la confrontación de las disidencias de las Farc con el ELN.

Tras el bombardeo, la Defensoría señaló que hubo tres civiles lesionados, incluyendo una mujer de 44 años. “Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”, precisó la entidad.

Acto seguido, instó a las autoridades para la disposición de recursos y mecanismos con los que se permita la atención humanitaria a las personas afectadas. Además, se le pidió a la fuerza pública reforzar la planeación de esta clase de operaciones.

La versión que sostuvo el gobierno

El martes 11 de agosto, el Ministerio de Defensa se pronunció. Por un lado, indicó que la operación permitió la neutralización de dos presuntos miembros del ELN, la incautación de 1.5 toneladas de explosivos y material de guerra (incluyendo 440 granadas adecuadas para ser lanzadas por drones).

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta
RELACIONADO

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta

“Fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad”, sostuvo el gobierno.

A diferencia de lo mencionado por la Defensoría, el ministerio indicó que no fue en la vereda El Sinaí, sino en la zona rural que está entre los municipios de Tibú y San Calixto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Empresarios trabajan en la recuperación de Colombia tras el sismo de magnitud 7,4

Miguel Uribe

Más de 21 años pagará en la cárcel el hombre que habría seleccionado al asesino de Miguel Uribe

Animales

Carabineros llegaron con ayuda para animales afectados por el terremoto en Manizales

Otras Noticias

Comercio

¿Necesita cambiar sus electrodomésticos? Así puede recibir uno nuevo y gratis contando su historia

Una convocatoria nacional premiará las historias familiares vinculadas a electrodomésticos antiguos que aún permanecen en funcionamiento.

Copa Sudamericana

GOLAZO en la Copa Sudamericana: le está dando la vuelta a todo el continente

Un remate desde aproximadamente 30 metros de distancia consiguió colgarse en el ángulo. Vea el video.

Fútbol internacional

¿Reaccionó en la morgue? Revelan la verdad sobre el futbolista que murió de manera inesperada en pleno partido

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia