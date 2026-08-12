Gobierno se pronuncia sobre el bombardeo efectuado en el Catatumbo contra el ELN

La Defensoría del Pueblo dio a conocer que, en el primer bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en el gobierno de Abelardo de la Espriella, hubo afectaciones a la población civil.

Durante su discurso después de quedar posesionado como presidente, De la Espriella fue enfático en la política de mano dura contra los grupos armados que operan en el país.

Defensoría reportó tres civiles lesionados

Fue en la madrugada del lunes 10 de agosto cuando se registró un bombardeo en la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto que limita con El Tarra, Norte de Santander. Este territorio hace parte del Catatumbo, región que desde hace años ha sido azotada por la confrontación de las disidencias de las Farc con el ELN.

Tras el bombardeo, la Defensoría señaló que hubo tres civiles lesionados, incluyendo una mujer de 44 años. “Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”, precisó la entidad.

Acto seguido, instó a las autoridades para la disposición de recursos y mecanismos con los que se permita la atención humanitaria a las personas afectadas. Además, se le pidió a la fuerza pública reforzar la planeación de esta clase de operaciones.

La versión que sostuvo el gobierno

El martes 11 de agosto, el Ministerio de Defensa se pronunció. Por un lado, indicó que la operación permitió la neutralización de dos presuntos miembros del ELN, la incautación de 1.5 toneladas de explosivos y material de guerra (incluyendo 440 granadas adecuadas para ser lanzadas por drones).

“Fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad”, sostuvo el gobierno.

A diferencia de lo mencionado por la Defensoría, el ministerio indicó que no fue en la vereda El Sinaí, sino en la zona rural que está entre los municipios de Tibú y San Calixto.