Una tensa jornada de más de 18 horas culminó en la madrugada de este miércoles con la liberación de más de 60 personas que permanecían secuestradas en el Éxito de Cartagena.

Confirman la liberación de los rehenes el en Éxito de Cartagena

El operativo de rescate comenzó aproximadamente a la 1:00 a.m., después de que el presidente diera un ultimátum a los delincuentes que expiraba a las 12:30 de la madrugada.

Tras confirmar la liberación exitosa de los ciudadanos, algunos brindaron declaraciones de los momentos de terror que vivieron mientras estuvieron retenidos por los sujetos armados. “El día fue bastante traumático. Estuvimos prácticamente más de 12 horas metidos. Todavía estoy muy consternado”.

El hombre, identificado como Johan Correa reveló que todo ocurrió cuando estaba iniciando su turno de trabajo y se percató de que ingresaron los sujetos, vestidos de policías con las intenciones de robar.

Testimonio de rehén liberado en Cartagena

“Nosotros acabamos de entrar el turno y después llegaron los muchachos vestidos de policías y empezaron a atracar. Ellos eran atracadores, nosotros pensamos que eran policías y después nos encerraron a nosotros en una bodega, mirando boca abajo, con las manos amarradas. Estuvimos más de como 4 horas con las manos amarradas tirados en el suelo y fue una experiencia bastante difícil y traumática”, añadió.

Correa confesó que los secuestradores les pedían colaboración a todos los que se encontraban dentro y que tuvo la oportunidad de comunicarse con su familia.

“Nos decían colaboren para nosotros colaborarles y colaboramos como ellos nos dijeron (…) yo ayer cumplí años, entonces me gané ese privilegio, pude comunicarme con mi familia. Me dijeron, como estás cumpliendo años, te ganaste unos minutos para que llames a tu familia y le digas que te encuentras bien”, agregó.

Finalmente, reveló que los delincuentes dividieron a los rehenes en dos grupos: mujeres y hombres. Estos últimos estaban retenidos en una bodega e incluso, algunos lograron esconderse.

"A ciencia cierta no sé cuántas personas éramos, creo que 60, 70. No me pude dar cuenta cuando liberaban a algunos porque nosotros estamos divididos. Los hombres estábamos en una bodega allá en el patio y las mujeres creo que estaban adelante, no nos dimos cuenta. Aparte de eso yo estaba escondido".

Así fue el operativo para lograr la liberación de los rehenes

Información conocida por este medio reveló que la intervención militar fue precisa y efectiva. Una vez que las fuerzas especiales ingresaron al establecimiento comercial, ordenaron a todas las personas acostarse en el suelo con las manos sobre la cabeza y retiraron los papeles con los que se había cubierto la visibilidad del lugar. La evacuación fue gradual, las personas gradualmente con las manos en la cabeza y siendo sometidas a verificaciones de identidad.

El operativo concluyó con un delincuente abatido durante el enfrentamiento y cuatro más capturados por las autoridades. Todos los rehenes fueron liberados con vida, aunque varios manifestaron estar conmocionados por la experiencia traumática.

Afuera de las instalaciones algunos familiares permanecieron durante casi 24 horas esperando noticias de sus seres queridos y finalmente pudieron reencontrarse con ellos.