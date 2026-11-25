Independiente Santa Fe confirmó que Jader Obrian, uno de sus habituales titulares, sufrió una fractura en la mano izquierda y deberá someterse a una cirugía.

El club dio a conocer el diagnóstico en la previa del partido contra Once Caldas, que se jugará este miércoles 25 de noviembre por la segunda fecha del cuadrangular semifinal A de la Liga BetPlay.

¿Qué lesión sufrió Jader Obrian y cuándo lo operarán?

El departamento médico informó que Obrian tiene una fractura en el tercer metacarpiano, el hueso de la mano que se articula con el dedo medio.

El procedimiento está previsto para esta semana, según el comunicado que publicó el club el martes 24 de noviembre. El parte médico dejó pendiente el tiempo de recuperación del jugador.

Santa Fe también reportó que Mateo Puerta sufrió un desgarro en el recto femoral izquierdo, un músculo ubicado en la parte delantera del muslo. El futbolista ya está en recuperación y el cuerpo médico determinará cuánto tiempo estará de baja según su evolución.

Por su parte, Christian Mafla, Jeisson Angulo, Kevin Balanta y Juan Sebastián Quintero avanzan favorablemente en sus procesos de rehabilitación. Los cuatro siguen bajo la supervisión del departamento médico, con tratamientos específicos para cada lesión.

Santa Fe busca sus primeros puntos ante Once Caldas

El equipo bogotano recibirá a Once Caldas en el estadio El Campín a las 6:20 p. m. El conjunto cardenal llega sin puntos tras perder en el debut frente a Independiente Medellín, mientras que el equipo de Manizales sumó uno luego de empatar con Atlético Nacional en condición de local.