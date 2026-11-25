El Ministerio del Trabajo anunció la apertura de convocatorias para hacer parte de la iniciativa 'Prácticas para la Vida 2027-1', con el fin de fortalecer la empleabilidad en los jóvenes y facilitar el acceso a oportunidades laborales.

Según el comunicado oficial de la entidad, la iniciativa, en convenio con el ICETEX, logrará reducir la barrera de acceso al primer empleo con oportunidades que se abrirán en las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas del país.

Fechas clave para participar en las convocatorias de 'Prácticas para la vida 2027-1'

El Ministerio del Trabajo informó que del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2026 será el plazo que tendrán disponible las Secretarías de Educación certificadas para postular las plazas que permitan vincular a los jóvenes estudiantes.

De igual forma, entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre, se realizarán las revisiones documentales; del 25 al 28 de diciembre se revisarán los requisitos; el 30 de diciembre se hará la publicación oficial de las plazas habilitadas y el 12 de abril del 2027 se comunicarán los resultados de la convocatoria.

La entidad informó que los jóvenes seleccionados recibirán un auxilio de sostenimiento mensual correspondiente al salario mínimo legal, así como un auxilio de transporte para que puedan culminar su formación académica y acceder al mundo laboral.

Será la primera convocatoria impulsada por el nuevo gobierno

La iniciativa para apoyar a jóvenes estudiantes en el primer semestre de 2027 será la primera que impulse el nuevo gobierno; el programa, 'Prácticas para la Vida', impulsado por el Ministerio del Trabajo, se creó en 2025 y se puso en marcha en enero de 2026.