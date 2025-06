Primicia: este es el testimonio del conductor de la moto que transportó al joven que atentó contra Miguel Uribe

Noticias RCN conoció en primicia el documento de interrogatorio que se le realizó al motociclista que dejó al joven que atentó contra el senador Miguel Uribe en el sitio del ataque y quien se presentó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación.

Testimonio del motociclista que transportó al joven que atentó contra Miguel Uribe

El hombre aseguró que es un conductor de plataformas y que el servicio lo pidió una mujer llamada Gabriela. También entregó detalles de lo que el joven sicario le preguntó durante el recorrido.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran cuando el piloto de la motocicleta deja al joven sicario hacia las 3:32 de la tarde, a pocas cuadras de donde realizaría el atentado.

“Me sale una carrera a las 3:11 con el usuario Gabriela. Cuando llego al punto, indico por chat que ya estoy allí y me responden que era para un joven con destino al parque, el Golfito”, indicó el motociclista a la Fiscalía.

Según su versión, cuando llegó hasta el punto de destino, el menor sicario se mostró extrañado por el lugar y le preguntó que dónde estaba.

“Él no sabía dónde estaba, no sabía cómo se llamaba el barrio. Me preguntó y yo le respondí que eso era Fontibón”, añadió.

Una vez finalizó ese diálogo, según el interrogatorio a la Fiscalía, la carrera no estaba cancelada. Entonces el menor hizo dos llamadas y no le contestaron, por lo que optó por llamar, mediante mensajería, pidiendo prestado internet.

“Saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco con carcasa negra. Hizo una llamada desde el celular de él, me pregunta si la carrera costaba 16.000, yo le respondo que son 10.000 pesos y en medio de la conversación me llega una transferencia a las 3:39 pm”, agregó.