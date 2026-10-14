"La encontraron en abril y nos notificaron hace una semana": padre de Ayelén Páez

Después de 14 meses de una incansable búsqueda, la espera terminó de la peor manera para la familia de Ayelén Sofía Páez Oliveros.

Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la joven de 16 años que había sido reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025 en el sector de Chapinero, Bogotá.

El día que encontraron el cuerpo de Ayelén Sofía

El hallazgo ocurrió el 22 de abril de 2026, cuando un ciudadano que se encontraba en una zona selvática del municipio reportó el descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, la familia de Ayelén solo fue notificada este octubre, días antes de conocerse públicamente la noticia, según confirmó Albeiro Páez, padre de la menor, en declaraciones a Noticias RCN.

Durante el tiempo que Ayelén permaneció desaparecida, Interpol activó una circular amarilla para agilizar su búsqueda.

En septiembre de 2025, una cámara de seguridad ubicada en la avenida Primero de Mayo captó imágenes de la adolescente caminando sola por la zona, lo que constituyó una de las últimas pistas sobre su paradero.

Testimonio del padre de Ayelén Sofía Páez

“Desde hace un año y cuatro meses que desapareció, el 9 de agosto, desde ese momento se abrió como una ilusión de encontrarla", expresó Páez.

La familia denunció en múltiples ocasiones las demoras en la investigación. Albeiro Páez relata que durante meses recibió reportes de avistamientos en diferentes ciudades del país. "Que la vieron en San Bernardo, que la vieron en Caucasia, que la vieron en Medellín. Yo estuve en Medellín meses buscándola", señaló el hombre.

Un elemento desconcertante del caso es que el celular de la joven fue hallado en Sincelejo, Sucre, con toda la información modificada.

Albeiro Páez solicitó respeto para su familia en este momento de dolor. "Esto se presta para especulaciones. Lo único que les pido es que me acompañen en sus oraciones, que es lo más sano y lo más bonito por respeto a mi hija y mi familia", manifestó.

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El padre indicó que el caso permanece en investigación y pidió no especular sobre las causas de la muerte. "Al parecer a ella le pasó lo que no queríamos que pasara a los pocos días que desapareció", expresó.

Autoridades investigan el caso

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer qué ocurrió con Ayelén Sofía, por qué desapareció en Chapinero y cómo terminó en una zona alejada de Sopó. El CTI adelanta las investigaciones para determinar si se trató de una desaparición forzada y establecer las causas exactas de su fallecimiento.