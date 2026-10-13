Volvió a temblar en Colombia: atento a los últimos movimientos telúricos de hoy 13 de octubre

Luego del movimiento telúrico que se registró este 13 de octubre de 2026 en Los Santos, Santander, y tuvo una magnitud de 5.0, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos cinco temblores más.

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Este ha sido el temblor más reciente hoy 13 de octubre de 2026

7:57 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de Rioblanco (Tolima) y a 29 de San Antonio (Tolima).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 13 de octubre de 2026

5:19 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

5:22 p.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Molino (La Guajira), a 19 de Villanueva (La Guajira) y a 21 de Urumita (La Guajira).

5:30 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

6:08 p.m.

Epicentro: San Agustín, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Santa Rosa (Cauca), a 20 de San Agustín (Huila) y a 28 de Isnos (Huila).

Así fue el temblor de magnitud 5.0 que se sintió hoy en Colombia

Exactamente a las 4:24 de la tarde de este 13 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente evento sísmico:

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.