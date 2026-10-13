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Volvió a temblar en Colombia: atento a los últimos movimientos telúricos de hoy 13 de octubre

¿De cuánto han sido las profundidades de los otros eventos sísmicos? Descubra aquí los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 13 de 2026
09:26 p. m.
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Luego del movimiento telúrico que se registró este 13 de octubre de 2026 en Los Santos, Santander, y tuvo una magnitud de 5.0, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos cinco temblores más.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente hoy 13 de octubre de 2026

  • 7:57 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de Rioblanco (Tolima) y a 29 de San Antonio (Tolima).

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Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 13 de octubre de 2026

  • 5:19 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 5:22 p.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Molino (La Guajira), a 19 de Villanueva (La Guajira) y a 21 de Urumita (La Guajira).

  • 5:30 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 6:08 p.m.

Epicentro: San Agustín, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Santa Rosa (Cauca), a 20 de San Agustín (Huila) y a 28 de Isnos (Huila).

Así fue el temblor de magnitud 5.0 que se sintió hoy en Colombia

Exactamente a las 4:24 de la tarde de este 13 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente evento sísmico:

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Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

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