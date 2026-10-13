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Confirman el hallazgo del cuerpo de Ayelén Páez, niña desaparecida desde agosto de 2025

Tras la recuperación del cuerpo, Medicina Legal realizó los procedimientos de identificación correspondientes.

Fotos: suministradas a Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
08:50 p. m.
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El cuerpo de Ayelén Sofía Páez, la niña de 16 años que desapareció en Bogotá el 9 de agosto de 2025, fue encontrado en zona rural de Sopó, Cundinamarca, luego de 14 meses de incertidumbre para su familia.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo de la menor fue identificado por Medicina Legal y la Fiscalía adelanta una investigación por un posible caso de desaparición forzada y presunto homicidio.

Según declaró Daniel Solarte, integrante de la representación de víctimas, al diario El Espectador, una persona que transitaba por una zona rural de Sopó encontró el cadáver y alertó a las autoridades sobre el hallazgo.

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El abogado precisó que, según la comunicación recibida por parte de la Fiscalía, el hallazgo se produjo durante el pasado puente festivo.

Tras la recuperación del cuerpo, Medicina Legal realizó los procedimientos de identificación correspondientes, incluidos los cotejos de ADN con la madre de la adolescente, Claudia Patricia Oliveros. Además de los resultados genéticos, la mujer habría reconocido algunos rasgos particulares presentes en el cuerpo que contribuyeron a confirmar la identidad de su hija.

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Investigación sigue abierta y esperan nuevos dictámenes

Pese a la identificación de Ayelén Sofía Páez, persisten numerosas preguntas sobre lo ocurrido con la menor y las circunstancias que rodearon su muerte. Según Solarte, la familia insiste en que se esclarezcan los hechos antes de descartar cualquier hipótesis dentro del proceso investigativo.

El representante de las víctimas explicó que solicitaron a la Fiscalía analizar todas las líneas de investigación posibles, debido a que todavía existen elementos que, a su juicio, no han sido suficientemente aclarados.

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Asimismo, indicó que están pendientes algunos exámenes forenses y la emisión de un segundo concepto pericial por parte de Medicina Legal.

De acuerdo con el abogado, estos análisis permitirían establecer con mayor precisión si existen indicios de violencia y aportar elementos científicos que ayuden a reconstruir lo sucedido. Por ahora, las autoridades no han establecido una causa de muerte ni han determinado de manera concluyente cómo ocurrieron los hechos.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, la familia de la adolescente continúa a la espera de respuestas que permitan esclarecer uno de los casos de desaparición que ha generado conmoción y seguimiento durante más de un año.

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