En imágenes: así se vivió el impresionante tornado de categoría EF0 que golpeó a Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja en toda la región metropolitana de Santiago de Chile, tras la tormenta eléctrica, acompañada de granizo y un tornado de categoría EF0, registrada la tarde del martes, 13 de octubre.

Aunque se trata del nivel más bajo de la escala Fujita Mejorada, los vientos rondaban de los 105 a los 137 kilómetros por hora y, sobre las 4:30 de la tarde (hora local), llegaron a arrancar las tejas de la terminal de buses Estación Central, en el sector conocido como Poniente.

Los momentos de pánico vividos en la capital chilena quedaron registrados en videos que grabaron quienes salían de clase o de sus trabajos, a la misma hora y, posteriormente, compartieron en plataformas digitales.

Se registraron inundaciones y problemas en el suministro eléctrico de 36.000 hogares:

Las fuertes lluvias registradas en la región metropolitana de Santiago causaron inundaciones. En el sector oriente de la ciudad se acumularon hasta 20,8 milímetros de aguas lluvias, el martes.

Además, 36.000 hogares reportaron problemas en el suministro eléctrico y serias afectaciones en el tránsito.

Días antes, la ciudad había estado bajo alerta por las inundaciones registradas en el sector de Las Condes.

Lluvias en medio del fenómeno de El Niño han causado estragos en el país:

El país registra condiciones meteorológicas adversas que expertos vinculan con el fenómeno de El Niño.

A pesar de caracterizarse por una disminución en las precipitaciones, El Niño no está exento de tormentas, como la registrada en Santiago.

De acuerdo con datos oficiales, las lluvias, que iniciaron en julio, han causado la muerte de 16 personas, han dejado más de 3.000 damnificados y, en su momento, a 61.000 chilenos aislados.