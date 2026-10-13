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Dolorosa pérdida de Florinda Meza la llevó a recordar a Chespirito: "Se va el último pedacito"

La actriz recordó a Roberto Gómez Bolaños tras la muerte de su mascota, ocurrida el 12 de octubre.

Florinda Meza
FOTO: Florinda Meza - X

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
09:52 p. m.
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Florinda Meza compartió con sus seguidores una noticia que la llevó a recordar algunos de los años más importantes de su vida junto a Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. La actriz mexicana publicó un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores por el significado que tenía para ella su compañero de cuatro patas.

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Se trata de Bruno, su perro de 14 años, cuya muerte le recordó la vida que construyó junto al creador de El Chavo del 8, fallecido en noviembre de 2014. La intérprete de Doña Florinda expresó el dolor que le produjo su partida y explicó por qué su ausencia representaba algo más que la pérdida de una mascota.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la muerte de Bruno?

En su publicación, Meza contó que la muerte de Bruno también significaba despedirse de una parte de sí misma vinculada con su pasado junto a Chespirito. “Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui”, escribió la actriz.

Bruno pertenecía a una camada de cinco perros que compartieron el hogar de la pareja. En su mensaje, Florinda Meza recordó también a Zuri, Chapis, Pancho y Lola, los otros animales que formaron parte de aquella etapa de su vida junto a Gómez Bolaños.

La actriz explicó que llevaba 14 años junto a Bruno y que el vínculo con él permaneció ligado a los recuerdos de su esposo. “Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces; esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió”, expresó.

Uno de los detalles que destacó la actriz fue la fecha de la muerte de su mascota. Bruno falleció el 12 de octubre, día que Meza identificó como el aniversario del inicio de su relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños.

Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor.

Meza también recordó que Bruno reaccionó con aullidos cuando Chespirito murió, en noviembre de 2014. Ese episodio permaneció en su memoria y formó parte del mensaje con el que se despidió de su mascota después de 14 años de compañía.

“Gracias, Bruno. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos. Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también”, concluyó.

La publicación recibió mensajes de condolencias y muestras de apoyo de sus seguidores. Con su despedida, Florinda Meza recordó tanto a Bruno como a Roberto Gómez Bolaños, dos presencias vinculadas a una etapa de su vida que evocó a través de sus palabras.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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