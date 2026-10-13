CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy, 13 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Ya hay nuevos ganadores después del sorteo del Super Astro Luna de este 13 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 13 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El puente festivo terminó, pero todavía queda una cita pendiente para quienes siguen los sorteos del Super Astro en Colombia.

Este 13 de octubre, la modalidad Luna retomará su horario habitual después de una jornada en la que la extracción se realizó más temprano debido al festivo del lunes.

Super Astro Luna HOY 12 de octubre: Resultado y número ganador
RELACIONADO

Super Astro Luna HOY 12 de octubre: Resultado y número ganador

La diferencia no está relacionada con las condiciones del juego ni con la manera de determinar los ganadores. Se trata de un ajuste en la programación que marca el regreso a la rutina semanal.

Mientras el lunes la combinación se conoció a las 8:30 de la noche, este martes habrá que esperar hasta las 10:50 p. m. para conocer las cifras y el signo zodiacal correspondiente.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de octubre de 2026

En el más reciente sorteo del Super Astro Luna, los afortunados celebraron tras acertar la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Según la programación establecida para 2026, este martes corresponde al sorteo 8272 de Super Astro Luna, identificado con el acta 5971.

El Super Astro Luna retoma su horario habitual después del festivo

Una de las particularidades del Super Astro Luna es que mantiene su programación durante los siete días de la semana, aunque no siempre realiza sus sorteos a la misma hora.

Entre lunes y viernes, las extracciones habituales se desarrollan a las 10:50 p. m. Los sábados están previstas para las 10:42 p. m., mientras que los domingos y festivos se adelantan a las 8:30 de la noche.

Esa diferencia explica por qué dos jornadas consecutivas pueden tener horarios distintos sin que exista una modificación extraordinaria del juego.

El lunes 12 de octubre, por ejemplo, la celebración del festivo nacional llevó a que el Super Astro Luna se realizara bajo la programación especial. Este martes, en cambio, la actividad regresa a su horario nocturno de entre semana.

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de octubre: número y signo ganador del sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de octubre: número y signo ganador del sorteo

La modificación también cambia el momento en el que los jugadores pueden conocer la combinación correspondiente a cada fecha.

Quienes consultaron el resultado durante la noche del lunes pudieron hacerlo más temprano. Para este martes, la información definitiva estará disponible una vez se complete la extracción prevista para las 10:50 p. m.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Buenaventura

Suspenden cobro a la carga en Buenaventura y abren discusión sobre competitividad y logística portuaria

Finanzas personales

Clientes de Davivienda tendrán cambio clave a partir de noviembre: esto deben saber

Educación

Atención aspirantes: CNSC confirma importantes cambios en el Concurso Docente 2026

Otras Noticias

Artistas

Dolorosa pérdida de Florinda Meza la llevó a recordar a Chespirito: "Se va el último pedacito"

La actriz recordó a Roberto Gómez Bolaños tras la muerte de su mascota, ocurrida el 12 de octubre.

Chile

En imágenes: así se vivió el impresionante tornado de categoría EF0 que golpeó a Chile

El fenómeno arrancó las tejas de la terminal de buses Estación Central, en el sector conocido como Poniente.

Temblor en Colombia

Volvió a temblar en Colombia: atento a los últimos movimientos telúricos de hoy 13 de octubre

Carlos Fernando Galán

¿Se toman acciones? Alcalde Galán emitió contundente comunicado tras partido suspendido por mal estado de El Campín

Organización Mundial de la Salud

No es solo subir el volumen: los cambios que pueden alertar sobre la pérdida de audición