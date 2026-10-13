Resultado Super Astro Luna hoy, 13 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El puente festivo terminó, pero todavía queda una cita pendiente para quienes siguen los sorteos del Super Astro en Colombia.

Este 13 de octubre, la modalidad Luna retomará su horario habitual después de una jornada en la que la extracción se realizó más temprano debido al festivo del lunes.

La diferencia no está relacionada con las condiciones del juego ni con la manera de determinar los ganadores. Se trata de un ajuste en la programación que marca el regreso a la rutina semanal.

Mientras el lunes la combinación se conoció a las 8:30 de la noche, este martes habrá que esperar hasta las 10:50 p. m. para conocer las cifras y el signo zodiacal correspondiente.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de octubre de 2026

En el más reciente sorteo del Super Astro Luna, los afortunados celebraron tras acertar la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Según la programación establecida para 2026, este martes corresponde al sorteo 8272 de Super Astro Luna, identificado con el acta 5971.

El Super Astro Luna retoma su horario habitual después del festivo

Una de las particularidades del Super Astro Luna es que mantiene su programación durante los siete días de la semana, aunque no siempre realiza sus sorteos a la misma hora.

Entre lunes y viernes, las extracciones habituales se desarrollan a las 10:50 p. m. Los sábados están previstas para las 10:42 p. m., mientras que los domingos y festivos se adelantan a las 8:30 de la noche.

Esa diferencia explica por qué dos jornadas consecutivas pueden tener horarios distintos sin que exista una modificación extraordinaria del juego.

El lunes 12 de octubre, por ejemplo, la celebración del festivo nacional llevó a que el Super Astro Luna se realizara bajo la programación especial. Este martes, en cambio, la actividad regresa a su horario nocturno de entre semana.

La modificación también cambia el momento en el que los jugadores pueden conocer la combinación correspondiente a cada fecha.

Quienes consultaron el resultado durante la noche del lunes pudieron hacerlo más temprano. Para este martes, la información definitiva estará disponible una vez se complete la extracción prevista para las 10:50 p. m.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.